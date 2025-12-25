https://1prime.ru/20251225/vakansii-865916505.html
Путин рассказал, сколько вакансий приходится на одного безработного
Путин рассказал, сколько вакансий приходится на одного безработного - 25.12.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, сколько вакансий приходится на одного безработного
Почти 28 вакансий приходятся на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией, заявил президент России Владимир Путин. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T16:13+0300
2025-12-25T16:13+0300
2025-12-25T16:13+0300
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/19/865916337_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_d2974a353fb36c9836e7d438081b6fea.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Почти 28 вакансий приходятся на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией, заявил президент России Владимир Путин. "На одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий", - сказал глава государства на заседании Государственного совета.
https://1prime.ru/20251225/putin-865915844.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/19/865916337_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_a3066b5b1c66fafa645c00fba6418c15.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин рассказал, сколько вакансий приходится на одного безработного
Путин: на одного безработного рабочей профессии приходится 28 вакансий
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Почти 28 вакансий приходятся на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией, заявил президент России Владимир Путин.
"На одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий", - сказал глава государства на заседании Государственного совета.
Тема подготовки кадров касается каждого региона, заявил Путин