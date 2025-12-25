Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал, сколько вакансий приходится на одного безработного - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251225/vakansii-865916505.html
Путин рассказал, сколько вакансий приходится на одного безработного
Путин рассказал, сколько вакансий приходится на одного безработного - 25.12.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, сколько вакансий приходится на одного безработного
Почти 28 вакансий приходятся на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией, заявил президент России Владимир Путин. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T16:13+0300
2025-12-25T16:13+0300
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/19/865916337_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_d2974a353fb36c9836e7d438081b6fea.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Почти 28 вакансий приходятся на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией, заявил президент России Владимир Путин. "На одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий", - сказал глава государства на заседании Государственного совета.
https://1prime.ru/20251225/putin-865915844.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/19/865916337_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_a3066b5b1c66fafa645c00fba6418c15.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
16:13 25.12.2025
 
Путин рассказал, сколько вакансий приходится на одного безработного

Путин: на одного безработного рабочей профессии приходится 28 вакансий

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Почти 28 вакансий приходятся на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией, заявил президент России Владимир Путин.
"На одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий", - сказал глава государства на заседании Государственного совета.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Тема подготовки кадров касается каждого региона, заявил Путин
16:05
 
РОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала