Путин рассказал, сколько вакансий приходится на одного безработного

Путин рассказал, сколько вакансий приходится на одного безработного

Почти 28 вакансий приходятся на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией, заявил президент России Владимир Путин. | 25.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Почти 28 вакансий приходятся на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией, заявил президент России Владимир Путин. "На одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий", - сказал глава государства на заседании Государственного совета.

