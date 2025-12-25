https://1prime.ru/20251225/voyny-865910336.html

Новак предупредил о последствиях торговых войн

Новак предупредил о последствиях торговых войн - 25.12.2025, ПРАЙМ

Новак предупредил о последствиях торговых войн

Торговые войны США приводят к замедлению роста общемирового ВВП, при этом низкие темпы роста экономики еврозоны обусловлены не только протекционизмом и... | 25.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Торговые войны США приводят к замедлению роста общемирового ВВП, при этом низкие темпы роста экономики еврозоны обусловлены не только протекционизмом и торговыми войнами, но и собственной санкционной политикой, заявил вице-премьер России Александр Новак. "Что касается глобальной экономики, мы, конечно, наблюдаем большие неопределенности, которые связаны, в первую очередь, с торговыми войнами, которые проводит администрация Соединенных Штатов Америки сегодня... И мы наблюдаем, по оценкам экспертов, эти торговые войны приводят к снижению общего мирового роста экономики", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24". Таким образом, отметил он, среднемировые темпы роста экономики в этом году будут даже ниже, чем в прошлом. Новак добавил, что торговые войны Штатов, безусловно, влияют на изменение транспортно-логистических цепочек, движение товаров, на повышение стоимости товаров, а также "на создание каких-то других альянсов". Вице-премьер также обратил внимание на низкие темпы роста экономики еврозоны - 3,1% за последние три года. "Здесь фактор не только протекционизма и торговых войн, но и фактор геополитики и тех санкционных ограничений, которые вводят западные страны относительно тех стран, которые сейчас активно стараются развиваться. Это касается в том числе и Российской Федерации.., наши западные партнеры пытаются остановить рост нашей экономики и ограничивают товарооборот, ограничивают возможности экспорта, импорта взаимного", - заключил он.

