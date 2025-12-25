https://1prime.ru/20251225/zabajkale-865898516.html

Жителю Забайкалья дали 15 лет тюрьмы за призывы к терактам

общество

забайкалье

ВЛАДИВОСТОК, 25 дек – ПРАЙМ. Второй Восточный окружной военный суд назначил 15 лет лишения свободы жителю Забайкалья Петру Мыльникову за участие в экстремистской и террористической организациях и за призывы к терактам, сообщает суд. По данным суда, Мыльников с 2018 по 2021 год участвовал в деятельности экстремистской организации "Артподготовка". Он наносил на объекты на территории пгт Оловянная Забайкальского края лозунги запрещенной организации, публиковал видео о ее деятельности в своем Youtube-канале "Пётр Мыльников". "Кроме того, часть вышеуказанных опубликованных Мыльниковым видеоматериалов содержали призывы к посягательству на жизнь президента Российской Федерации Путина В.В. и президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., на причинение смерти выделенным группам лиц по различным признакам (политическим, идеологическим, социальной принадлежности и др.), тем самым Мыльников призвал неограниченный круг лиц к осуществлению экстремистской и террористической деятельности", - отмечает суд. Также в октябре 2021 года Мыльников, желая участвовать в признанной террористической организации "Террористическое сообщество", созданной из числа участников запрещенной "Артподготовки", в групповом чате сообщал о способах агитации и пропаганды. В январе 2023 года в подтверждение участия в этой организации он получил соответствующие "революционный вексель" и партийный билет. "Суд по совокупности преступлений назначил Мыльникову наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима", - отмечает суд. Также Мыльникова на 4 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов и ограничили ему свободу на 1 год. Кроме того, суд назначил ему штраф 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Новости

общество , забайкалье