Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жителю Забайкалья дали 15 лет тюрьмы за призывы к терактам - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251225/zabajkale-865898516.html
Жителю Забайкалья дали 15 лет тюрьмы за призывы к терактам
Жителю Забайкалья дали 15 лет тюрьмы за призывы к терактам - 25.12.2025, ПРАЙМ
Жителю Забайкалья дали 15 лет тюрьмы за призывы к терактам
Второй Восточный окружной военный суд назначил 15 лет лишения свободы жителю Забайкалья Петру Мыльникову за участие в экстремистской и террористической... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T04:44+0300
2025-12-25T04:44+0300
общество
забайкалье
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865898516.jpg?1766627081
ВЛАДИВОСТОК, 25 дек – ПРАЙМ. Второй Восточный окружной военный суд назначил 15 лет лишения свободы жителю Забайкалья Петру Мыльникову за участие в экстремистской и террористической организациях и за призывы к терактам, сообщает суд. По данным суда, Мыльников с 2018 по 2021 год участвовал в деятельности экстремистской организации "Артподготовка". Он наносил на объекты на территории пгт Оловянная Забайкальского края лозунги запрещенной организации, публиковал видео о ее деятельности в своем Youtube-канале "Пётр Мыльников". "Кроме того, часть вышеуказанных опубликованных Мыльниковым видеоматериалов содержали призывы к посягательству на жизнь президента Российской Федерации Путина В.В. и президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., на причинение смерти выделенным группам лиц по различным признакам (политическим, идеологическим, социальной принадлежности и др.), тем самым Мыльников призвал неограниченный круг лиц к осуществлению экстремистской и террористической деятельности", - отмечает суд. Также в октябре 2021 года Мыльников, желая участвовать в признанной террористической организации "Террористическое сообщество", созданной из числа участников запрещенной "Артподготовки", в групповом чате сообщал о способах агитации и пропаганды. В январе 2023 года в подтверждение участия в этой организации он получил соответствующие "революционный вексель" и партийный билет. "Суд по совокупности преступлений назначил Мыльникову наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима", - отмечает суд. Также Мыльникова на 4 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов и ограничили ему свободу на 1 год. Кроме того, суд назначил ему штраф 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.  
забайкалье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , забайкалье
Общество , Забайкалье
04:44 25.12.2025
 
Жителю Забайкалья дали 15 лет тюрьмы за призывы к терактам

Жителю Забайкалья дали 15 лет тюрьмы за участие в экстремистской организации

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 25 дек – ПРАЙМ. Второй Восточный окружной военный суд назначил 15 лет лишения свободы жителю Забайкалья Петру Мыльникову за участие в экстремистской и террористической организациях и за призывы к терактам, сообщает суд.
По данным суда, Мыльников с 2018 по 2021 год участвовал в деятельности экстремистской организации "Артподготовка". Он наносил на объекты на территории пгт Оловянная Забайкальского края лозунги запрещенной организации, публиковал видео о ее деятельности в своем Youtube-канале "Пётр Мыльников".
"Кроме того, часть вышеуказанных опубликованных Мыльниковым видеоматериалов содержали призывы к посягательству на жизнь президента Российской Федерации Путина В.В. и президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., на причинение смерти выделенным группам лиц по различным признакам (политическим, идеологическим, социальной принадлежности и др.), тем самым Мыльников призвал неограниченный круг лиц к осуществлению экстремистской и террористической деятельности", - отмечает суд.
Также в октябре 2021 года Мыльников, желая участвовать в признанной террористической организации "Террористическое сообщество", созданной из числа участников запрещенной "Артподготовки", в групповом чате сообщал о способах агитации и пропаганды. В январе 2023 года в подтверждение участия в этой организации он получил соответствующие "революционный вексель" и партийный билет.
"Суд по совокупности преступлений назначил Мыльникову наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима", - отмечает суд.
Также Мыльникова на 4 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов и ограничили ему свободу на 1 год. Кроме того, суд назначил ему штраф 100 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
 
 
ОбществоЗабайкалье
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала