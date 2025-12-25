https://1prime.ru/20251225/zakharova-865906876.html

Захарова назвала русофобию новой формой нацизма

2025-12-25T11:20+0300

мария захарова

мид рф

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859623879_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0f95bb904fdaba4ae7c8e490c9af0d96.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Западные страны заболели нацизмом, и он принял форму русофобии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Они (западные страны - ред.) заболели русофобией, национализмом, нацизмом, как это обычно с ними происходило и раньше. Сейчас, когда закончилась первая четверть XXI века, эта болезнь приняла вот такие уродливые формы - в виде русофобии. К сожалению, они ей поддались и вот сейчас имеют этот самый результат", - сказала Захарова в эфире "России 24".

