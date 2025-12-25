https://1prime.ru/20251225/zakharova-865906876.html
Захарова назвала русофобию новой формой нацизма
Захарова назвала русофобию новой формой нацизма - 25.12.2025, ПРАЙМ
Захарова назвала русофобию новой формой нацизма
Западные страны заболели нацизмом, и он принял форму русофобии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T11:20+0300
2025-12-25T11:20+0300
2025-12-25T11:20+0300
мария захарова
мид рф
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859623879_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0f95bb904fdaba4ae7c8e490c9af0d96.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Западные страны заболели нацизмом, и он принял форму русофобии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Они (западные страны - ред.) заболели русофобией, национализмом, нацизмом, как это обычно с ними происходило и раньше. Сейчас, когда закончилась первая четверть XXI века, эта болезнь приняла вот такие уродливые формы - в виде русофобии. К сожалению, они ей поддались и вот сейчас имеют этот самый результат", - сказала Захарова в эфире "России 24".
https://1prime.ru/20251225/ukraina-865900473.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859623879_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_5e0b07fc4566e20aec1c435404b8a922.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, мид рф, в мире
Мария Захарова, МИД РФ, В мире
Захарова назвала русофобию новой формой нацизма
Захарова: западные страны заболели нацизмом, который принял форму русофобии