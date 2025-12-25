Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова назвала публикацию Bloomberg об Украине фейком - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251225/zakharova-865911983.html
Захарова назвала публикацию Bloomberg об Украине фейком
Захарова назвала публикацию Bloomberg об Украине фейком - 25.12.2025, ПРАЙМ
Захарова назвала публикацию Bloomberg об Украине фейком
Публикация агентства Блумберг со ссылкой на "близкий к Кремлю источник" о якобы намерениях России применительно к последней версии плана США по Украине – фейк,... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T13:36+0300
2025-12-25T13:36+0300
россия
общество
сша
украина
рф
мария захарова
владимир путин
стив уиткофф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864748280_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_bbb0d6562e8050511bccecfd0b223a69.jpg
МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Публикация агентства Блумберг со ссылкой на "близкий к Кремлю источник" о якобы намерениях России применительно к последней версии плана США по Украине – фейк, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале Захарова привела выдержку из материала Блумберг, якобы намерения России насчет внесения корректировок в последнюю версию плана США по Украине приводятся агентством со ссылкой на некий "источник, близкий к Кремлю". "Фейк… У этого как бы СМИ нет достоверных источников, близких к Кремлю. Только недостоверные. А формулировка про "близость к Кремлю" - прикрытие фейка", - написала она. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно. Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер в среду заявил, что участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине ведут обсуждение четырех документов, включая 20-пунктный мирный план, многосторонние гарантии безопасности, отдельные гарантии безопасности со стороны США и план экономического роста и процветания после достижения мира. Перед этим спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией сообщил, что представители США, Украины и Европы обсудили в Майами согласование общего стратегического подхода, мирный план США, гарантии безопасности Вашингтона для Киева и вопросы восстановления Украины.
https://1prime.ru/20251224/ukraina-865889443.html
https://1prime.ru/20251225/zakharova-865906876.html
сша
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864748280_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_f4b2d1ba1d3db3ea30268e03a18dc0fa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , сша, украина, рф, мария захарова, владимир путин, стив уиткофф, нато
РОССИЯ, Общество , США, УКРАИНА, РФ, Мария Захарова, Владимир Путин, Стив Уиткофф, НАТО
13:36 25.12.2025
 
Захарова назвала публикацию Bloomberg об Украине фейком

Захарова назвала фейком публикацию Bloomberg о намерениях России по Украине

© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанк Мария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Мария Захарова . Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Публикация агентства Блумберг со ссылкой на "близкий к Кремлю источник" о якобы намерениях России применительно к последней версии плана США по Украине – фейк, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале Захарова привела выдержку из материала Блумберг, якобы намерения России насчет внесения корректировок в последнюю версию плана США по Украине приводятся агентством со ссылкой на некий "источник, близкий к Кремлю".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Украина завершила реструктуризацию привязанного к ВВП долга
Вчера, 20:55
"Фейк… У этого как бы СМИ нет достоверных источников, близких к Кремлю. Только недостоверные. А формулировка про "близость к Кремлю" - прикрытие фейка", - написала она.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер в среду заявил, что участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине ведут обсуждение четырех документов, включая 20-пунктный мирный план, многосторонние гарантии безопасности, отдельные гарантии безопасности со стороны США и план экономического роста и процветания после достижения мира. Перед этим спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией сообщил, что представители США, Украины и Европы обсудили в Майами согласование общего стратегического подхода, мирный план США, гарантии безопасности Вашингтона для Киева и вопросы восстановления Украины.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Захарова назвала русофобию новой формой нацизма
11:20
 
РОССИЯОбществоСШАУКРАИНАРФМария ЗахароваВладимир ПутинСтив УиткоффНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала