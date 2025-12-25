https://1prime.ru/20251225/zakharova-865911983.html

Захарова назвала публикацию Bloomberg об Украине фейком

МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Публикация агентства Блумберг со ссылкой на "близкий к Кремлю источник" о якобы намерениях России применительно к последней версии плана США по Украине – фейк, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале Захарова привела выдержку из материала Блумберг, якобы намерения России насчет внесения корректировок в последнюю версию плана США по Украине приводятся агентством со ссылкой на некий "источник, близкий к Кремлю". "Фейк… У этого как бы СМИ нет достоверных источников, близких к Кремлю. Только недостоверные. А формулировка про "близость к Кремлю" - прикрытие фейка", - написала она. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно. Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер в среду заявил, что участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине ведут обсуждение четырех документов, включая 20-пунктный мирный план, многосторонние гарантии безопасности, отдельные гарантии безопасности со стороны США и план экономического роста и процветания после достижения мира. Перед этим спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией сообщил, что представители США, Украины и Европы обсудили в Майами согласование общего стратегического подхода, мирный план США, гарантии безопасности Вашингтона для Киева и вопросы восстановления Украины.

