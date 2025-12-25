https://1prime.ru/20251225/zavod-865922566.html

В Тыве построят гидрометаллургический завод для производства солей лития

В Тыве построят гидрометаллургический завод для производства солей лития - 25.12.2025, ПРАЙМ

В Тыве построят гидрометаллургический завод для производства солей лития

Золотодобывающая компания "Ареал" (бывшая Highland Gold) приступила к проектированию гидрометаллургического завода на базе Тастыгского месторождения в Тыве для... | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T19:31+0300

2025-12-25T19:31+0300

2025-12-25T19:31+0300

экономика

промышленность

рф

тыва

сергей шойгу

https://cdnn.1prime.ru/img/83981/31/839813141_0:149:2857:1756_1920x0_80_0_0_103c41afbc26aec9d8827215af6b54e4.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Золотодобывающая компания "Ареал" (бывшая Highland Gold) приступила к проектированию гидрометаллургического завода на базе Тастыгского месторождения в Тыве для выпуска солей лития, продукция будет использоваться для создания систем промышленного хранения электроэнергии, заявил гендиректор компании Владислав Свиблов. "Мы уже приступили сейчас к проектированию гидрометаллургического завода по переработке сподуменового концентрата из месторождения Тастыгское, которое также осваиваем в Тыве. И продукцией этого предприятия будут чистые соли лития, которые будут использоваться для создания катодных материалов и систем промышленного хранения энергии", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". "Создание этого предприятия позволит создать предпосылки для того, чтобы цепочка по созданию конечного продукта начиналась от горно-обогатительного передела, добычи руды, и двигалась к производству конечной продукции", - добавил он. Завод будет построен в рамках проекта Ангаро-Енисейского кластера по переработке редких и редкоземельных металлов. Кластер глубокой переработки критически важных редких и редкоземельных металлов (РЗМ) планируется создать в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Редкие и редкоземельные металлы крайне востребованы в большом числе отраслей промышленности, в том числе в оборонной. Создание собственной металлургической базы РЗМ — это элемент стратегической безопасности, и будущий кластер позволит интегрировать гражданские и оборонные технологии, обеспечивая суверенитет РФ, подчеркивал ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Проект, как ожидается, объединит десятки предприятий, научных институтов и вузов в единую сеть. Кластер позволит создать высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью и даст возможность сформировать разветвленную систему кооперации в контуре редкоземельной металлургии — от технологии до конечного продукта, пояснял секретарь СБ РФ.

https://1prime.ru/20251215/indiya-865571370.html

рф

тыва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, рф, тыва, сергей шойгу