В Тыве построят гидрометаллургический завод для производства солей лития - 25.12.2025
В Тыве построят гидрометаллургический завод для производства солей лития
2025-12-25T19:31+0300
2025-12-25T19:31+0300
экономика
промышленность
рф
тыва
сергей шойгу
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Золотодобывающая компания "Ареал" (бывшая Highland Gold) приступила к проектированию гидрометаллургического завода на базе Тастыгского месторождения в Тыве для выпуска солей лития, продукция будет использоваться для создания систем промышленного хранения электроэнергии, заявил гендиректор компании Владислав Свиблов. "Мы уже приступили сейчас к проектированию гидрометаллургического завода по переработке сподуменового концентрата из месторождения Тастыгское, которое также осваиваем в Тыве. И продукцией этого предприятия будут чистые соли лития, которые будут использоваться для создания катодных материалов и систем промышленного хранения энергии", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". "Создание этого предприятия позволит создать предпосылки для того, чтобы цепочка по созданию конечного продукта начиналась от горно-обогатительного передела, добычи руды, и двигалась к производству конечной продукции", - добавил он. Завод будет построен в рамках проекта Ангаро-Енисейского кластера по переработке редких и редкоземельных металлов. Кластер глубокой переработки критически важных редких и редкоземельных металлов (РЗМ) планируется создать в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Редкие и редкоземельные металлы крайне востребованы в большом числе отраслей промышленности, в том числе в оборонной. Создание собственной металлургической базы РЗМ — это элемент стратегической безопасности, и будущий кластер позволит интегрировать гражданские и оборонные технологии, обеспечивая суверенитет РФ, подчеркивал ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Проект, как ожидается, объединит десятки предприятий, научных институтов и вузов в единую сеть. Кластер позволит создать высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью и даст возможность сформировать разветвленную систему кооперации в контуре редкоземельной металлургии — от технологии до конечного продукта, пояснял секретарь СБ РФ.
рф
тыва
