Рождественское заявление Зеленского вызвало недовольство на Западе
Рождественское заявление Зеленского вызвало недовольство на Западе
2025-12-25T11:23+0300
общество
запад
украина
мировая экономика
владимир зеленский
the telegraph
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Читатели газеты The Telegraph активно комментируют рождественское обращение Владимира Зеленского, в котором он кому-то пожелал гибели."Это шокирующее заявление для рождественской речи. Он явно не читал Нагорную проповедь", — написал John OConnor."Слова слабого, проигравшего и обозленного лидера", — указал Rep Trust."Это, конечно, не самая мудрая мысль. Было бы более разумно оставить это при себе", — подчеркнула Lynn Hughes-Wilson."Лицемерный преступник", — отметил Stuart Williams.Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев в наступающий праздник. Кому адресованы эти слова, он не сказал.На Украине Рождество официально (с предоставлением выходного дня) отмечают 25 декабря вместе с Западом по новоюлианскому календарю. Соответствующий закон Зеленский подписал в июле 2023 года.
запад
украина
