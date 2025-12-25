Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рождественское заявление Зеленского вызвало недовольство на Западе - 25.12.2025
Рождественское заявление Зеленского вызвало недовольство на Западе
Рождественское заявление Зеленского вызвало недовольство на Западе - 25.12.2025, ПРАЙМ
Рождественское заявление Зеленского вызвало недовольство на Западе
Читатели газеты The Telegraph активно комментируют рождественское обращение Владимира Зеленского, в котором он кому-то пожелал гибели. | 25.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Читатели газеты The Telegraph активно комментируют рождественское обращение Владимира Зеленского, в котором он кому-то пожелал гибели."Это шокирующее заявление для рождественской речи. Он явно не читал Нагорную проповедь", — написал John OConnor."Слова слабого, проигравшего и обозленного лидера", — указал Rep Trust."Это, конечно, не самая мудрая мысль. Было бы более разумно оставить это при себе", — подчеркнула Lynn Hughes-Wilson."Лицемерный преступник", — отметил Stuart Williams.Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев в наступающий праздник. Кому адресованы эти слова, он не сказал.На Украине Рождество официально (с предоставлением выходного дня) отмечают 25 декабря вместе с Западом по новоюлианскому календарю. Соответствующий закон Зеленский подписал в июле 2023 года.
Рождественское заявление Зеленского вызвало недовольство на Западе

МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Читатели газеты The Telegraph активно комментируют рождественское обращение Владимира Зеленского, в котором он кому-то пожелал гибели.
"Это шокирующее заявление для рождественской речи. Он явно не читал Нагорную проповедь", — написал John OConnor.
"Слова слабого, проигравшего и обозленного лидера", — указал Rep Trust.
"Это, конечно, не самая мудрая мысль. Было бы более разумно оставить это при себе", — подчеркнула Lynn Hughes-Wilson.
"Лицемерный преступник", — отметил Stuart Williams.
Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев в наступающий праздник. Кому адресованы эти слова, он не сказал.
На Украине Рождество официально (с предоставлением выходного дня) отмечают 25 декабря вместе с Западом по новоюлианскому календарю. Соответствующий закон Зеленский подписал в июле 2023 года.
