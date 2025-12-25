Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист изумился от скандального поступка Зеленского - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251225/zelenskiy-865912820.html
Журналист изумился от скандального поступка Зеленского
Журналист изумился от скандального поступка Зеленского - 25.12.2025, ПРАЙМ
Журналист изумился от скандального поступка Зеленского
Владимир Зеленский позволил себе пожелать кому-то смерти в своем рождественском обращении, так как не придерживается христианских убеждений, заявил ирландский... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T14:30+0300
2025-12-25T14:30+0300
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский позволил себе пожелать кому-то смерти в своем рождественском обращении, так как не придерживается христианских убеждений, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Он не христианин. Может, это позволяет ему желать смерти другим в канун Рождества?" — написал он.В своем рождественском видео Зеленский выразил пожелание, чтобы кто-то "скигул" или "погиб", подчеркнув, что это стремление всех украинцев в грядущий праздник. Однако он не уточнил, кому именно адресуются эти слова. На Украине Рождество официально празднуется 25 декабря по Новоюлианскому календарю, в связи с чем предоставляется выходной день. Соответствующий закон был подписан Зеленским в июле 2023 года.
https://1prime.ru/20251225/zelenskiy-865907090.html
https://1prime.ru/20251225/ukraina-865899728.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский
УКРАИНА, Владимир Зеленский
14:30 25.12.2025
 
Журналист изумился от скандального поступка Зеленского

Журналист Боуз выразил сомнение в христианской вере Зеленского после его обращения

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский позволил себе пожелать кому-то смерти в своем рождественском обращении, так как не придерживается христианских убеждений, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Он не христианин. Может, это позволяет ему желать смерти другим в канун Рождества?" — написал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Рождественское заявление Зеленского вызвало недовольство на Западе
11:23
В своем рождественском видео Зеленский выразил пожелание, чтобы кто-то "скигул" или "погиб", подчеркнув, что это стремление всех украинцев в грядущий праздник. Однако он не уточнил, кому именно адресуются эти слова.
На Украине Рождество официально празднуется 25 декабря по Новоюлианскому календарю, в связи с чем предоставляется выходной день. Соответствующий закон был подписан Зеленским в июле 2023 года.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
"Усилим давление": на Западе резко осадили Зеленского после слов о России
07:05
 
УКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала