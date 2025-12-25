https://1prime.ru/20251225/zelenskiy-865912820.html
Журналист изумился от скандального поступка Зеленского
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский позволил себе пожелать кому-то смерти в своем рождественском обращении, так как не придерживается христианских убеждений, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Он не христианин. Может, это позволяет ему желать смерти другим в канун Рождества?" — написал он.В своем рождественском видео Зеленский выразил пожелание, чтобы кто-то "скигул" или "погиб", подчеркнув, что это стремление всех украинцев в грядущий праздник. Однако он не уточнил, кому именно адресуются эти слова. На Украине Рождество официально празднуется 25 декабря по Новоюлианскому календарю, в связи с чем предоставляется выходной день. Соответствующий закон был подписан Зеленским в июле 2023 года.
