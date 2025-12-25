https://1prime.ru/20251225/zelenskiy-865917940.html

"Следует арестовать". На Западе раскритиковали поступок Зеленского

"Следует арестовать". На Западе раскритиковали поступок Зеленского

Читатели Daily Mail подвергли критике рождественское обращение Владимира Зеленского, во время которого он пожелал кому-то смерти. | 25.12.2025

МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail подвергли критике рождественское обращение Владимира Зеленского, во время которого он пожелал кому-то смерти."Потеряйся, придурок. Проведи выборы и уезжай в свой особняк во Флориде", — написал Phil_McCrackin."Разве его не следует арестовать в следующий раз, когда он ступит сюда? Желание кому-либо смерти <…>, скорее всего, обернется тремя годами лишения свободы и скорым и публичным правосудием", — высказался OlekSkilgannon."Мерзкий тип. Это не слова государственного деятеля, это слова марионетки", — отметил пользователь с ником Ms Marjorie Majors."Желание смерти в канун Рождества… Ужас", — возмутился TOMORROW_MORNING.На Украине Рождество официально празднуется 25 декабря по Новоюлианскому календарю, в связи с чем предоставляется выходной день. Соответствующий закон был подписан Зеленским в июле 2023 года.

