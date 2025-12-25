Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Следует арестовать". На Западе раскритиковали поступок Зеленского - 25.12.2025
"Следует арестовать". На Западе раскритиковали поступок Зеленского
Читатели Daily Mail подвергли критике рождественское обращение Владимира Зеленского, во время которого он пожелал кому-то смерти.
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail подвергли критике рождественское обращение Владимира Зеленского, во время которого он пожелал кому-то смерти."Потеряйся, придурок. Проведи выборы и уезжай в свой особняк во Флориде", — написал Phil_McCrackin."Разве его не следует арестовать в следующий раз, когда он ступит сюда? Желание кому-либо смерти &lt;…&gt;, скорее всего, обернется тремя годами лишения свободы и скорым и публичным правосудием", — высказался OlekSkilgannon."Мерзкий тип. Это не слова государственного деятеля, это слова марионетки", — отметил пользователь с ником Ms Marjorie Majors."Желание смерти в канун Рождества… Ужас", — возмутился TOMORROW_MORNING.На Украине Рождество официально празднуется 25 декабря по Новоюлианскому календарю, в связи с чем предоставляется выходной день. Соответствующий закон был подписан Зеленским в июле 2023 года.
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail подвергли критике рождественское обращение Владимира Зеленского, во время которого он пожелал кому-то смерти.
"Потеряйся, придурок. Проведи выборы и уезжай в свой особняк во Флориде", — написал Phil_McCrackin.
"Разве его не следует арестовать в следующий раз, когда он ступит сюда? Желание кому-либо смерти <…>, скорее всего, обернется тремя годами лишения свободы и скорым и публичным правосудием", — высказался OlekSkilgannon.
"Мерзкий тип. Это не слова государственного деятеля, это слова марионетки", — отметил пользователь с ником Ms Marjorie Majors.
"Желание смерти в канун Рождества… Ужас", — возмутился TOMORROW_MORNING.
На Украине Рождество официально празднуется 25 декабря по Новоюлианскому календарю, в связи с чем предоставляется выходной день. Соответствующий закон был подписан Зеленским в июле 2023 года.
