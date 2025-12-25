Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали о судьбе Зеленского после вывода войск из Донбасса - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251225/zelenskiy-865919193.html
На Западе рассказали о судьбе Зеленского после вывода войск из Донбасса
На Западе рассказали о судьбе Зеленского после вывода войск из Донбасса - 25.12.2025, ПРАЙМ
На Западе рассказали о судьбе Зеленского после вывода войск из Донбасса
Согласие Владимира Зеленского на вывод украинских войск из Донбасса может привести к тяжелым последствиям для киевского режима, заявил военный эксперт, капитан... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T17:20+0300
2025-12-25T17:20+0300
донбасс
сша
запад
кирилл дмитриев
рфпи
дмитрий песков
запорожская аэс
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Согласие Владимира Зеленского на вывод украинских войск из Донбасса может привести к тяжелым последствиям для киевского режима, заявил военный эксперт, капитан Мацей Лисовский в интервью польскиму порталу Fakt."Я не сомневаюсь, что часть элитных подразделений, связанных с “Азовом”*, вполне может решиться на военный переворот. Их настроения хорошо известны, они не изменились. Я убедился в этом, пообщавшись с украинскими военнослужащими. Они не допустят, чтобы Донбасс стал русским", — сказал он.По его словам, Зеленский отвергнет эту возможность, так как вывод войск может создать критическую ситуацию для украинской армии. На этой неделе несколько СМИ сообщили, что Зеленский предложил проект мирного урегулирования, озвучив его в беседе с украинскими журналистами. Ключевые моменты включают в себя отказ Киева выводить войска из регионов России, при этом Россия должна оставить Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области. Украина также выдвигает условие контроля над Запорожской АЭС совместно с США, исключая участие России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне объявил, что Кремль не будет комментировать информацию, привезенную из США по украинскому урегулированию спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами, руководителем РФПИ Кириллом Дмитриевым. Песков подчеркнул, что обсуждение урегулирования через средства массовой информации не имеет смысла и отметил, что Москва сформулирует свою позицию на основании данных от Дмитриева.* Запрещенная в России террористическая организацияПолный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20251225/zelenskiy-865917940.html
https://1prime.ru/20251225/zelenskiy-865912820.html
донбасс
сша
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
донбасс, сша, запад, кирилл дмитриев, рфпи, дмитрий песков, запорожская аэс, владимир зеленский
ДОНБАСС, США, ЗАПАД, Кирилл Дмитриев, РФПИ, Дмитрий Песков, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский
17:20 25.12.2025
 
На Западе рассказали о судьбе Зеленского после вывода войск из Донбасса

Лисовский: В Киеве случится переворот, если он сдаст Донбасс

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Согласие Владимира Зеленского на вывод украинских войск из Донбасса может привести к тяжелым последствиям для киевского режима, заявил военный эксперт, капитан Мацей Лисовский в интервью польскиму порталу Fakt.
"Я не сомневаюсь, что часть элитных подразделений, связанных с “Азовом”*, вполне может решиться на военный переворот. Их настроения хорошо известны, они не изменились. Я убедился в этом, пообщавшись с украинскими военнослужащими. Они не допустят, чтобы Донбасс стал русским", — сказал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
"Следует арестовать". На Западе раскритиковали поступок Зеленского
17:01
По его словам, Зеленский отвергнет эту возможность, так как вывод войск может создать критическую ситуацию для украинской армии.
На этой неделе несколько СМИ сообщили, что Зеленский предложил проект мирного урегулирования, озвучив его в беседе с украинскими журналистами. Ключевые моменты включают в себя отказ Киева выводить войска из регионов России, при этом Россия должна оставить Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области. Украина также выдвигает условие контроля над Запорожской АЭС совместно с США, исключая участие России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне объявил, что Кремль не будет комментировать информацию, привезенную из США по украинскому урегулированию спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами, руководителем РФПИ Кириллом Дмитриевым. Песков подчеркнул, что обсуждение урегулирования через средства массовой информации не имеет смысла и отметил, что Москва сформулирует свою позицию на основании данных от Дмитриева.
* Запрещенная в России террористическая организация
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Журналист изумился от скандального поступка Зеленского
14:30
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ДОНБАСССШАЗАПАДКирилл ДмитриевРФПИДмитрий ПесковЗапорожская АЭСВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала