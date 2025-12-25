https://1prime.ru/20251225/zelenskiy-865919193.html

На Западе рассказали о судьбе Зеленского после вывода войск из Донбасса

На Западе рассказали о судьбе Зеленского после вывода войск из Донбасса - 25.12.2025, ПРАЙМ

На Западе рассказали о судьбе Зеленского после вывода войск из Донбасса

Согласие Владимира Зеленского на вывод украинских войск из Донбасса может привести к тяжелым последствиям для киевского режима, заявил военный эксперт, капитан... | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T17:20+0300

2025-12-25T17:20+0300

2025-12-25T17:20+0300

донбасс

сша

запад

кирилл дмитриев

рфпи

дмитрий песков

запорожская аэс

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Согласие Владимира Зеленского на вывод украинских войск из Донбасса может привести к тяжелым последствиям для киевского режима, заявил военный эксперт, капитан Мацей Лисовский в интервью польскиму порталу Fakt."Я не сомневаюсь, что часть элитных подразделений, связанных с “Азовом”*, вполне может решиться на военный переворот. Их настроения хорошо известны, они не изменились. Я убедился в этом, пообщавшись с украинскими военнослужащими. Они не допустят, чтобы Донбасс стал русским", — сказал он.По его словам, Зеленский отвергнет эту возможность, так как вывод войск может создать критическую ситуацию для украинской армии. На этой неделе несколько СМИ сообщили, что Зеленский предложил проект мирного урегулирования, озвучив его в беседе с украинскими журналистами. Ключевые моменты включают в себя отказ Киева выводить войска из регионов России, при этом Россия должна оставить Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области. Украина также выдвигает условие контроля над Запорожской АЭС совместно с США, исключая участие России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне объявил, что Кремль не будет комментировать информацию, привезенную из США по украинскому урегулированию спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами, руководителем РФПИ Кириллом Дмитриевым. Песков подчеркнул, что обсуждение урегулирования через средства массовой информации не имеет смысла и отметил, что Москва сформулирует свою позицию на основании данных от Дмитриева.* Запрещенная в России террористическая организацияПолный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20251225/zelenskiy-865917940.html

https://1prime.ru/20251225/zelenskiy-865912820.html

донбасс

сша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

донбасс, сша, запад, кирилл дмитриев, рфпи, дмитрий песков, запорожская аэс, владимир зеленский