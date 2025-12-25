https://1prime.ru/20251225/zhiteli-865900914.html

Жители Бодайбо остались без тепла после аварии в котельной

Жители Бодайбо остались без тепла после аварии в котельной - 25.12.2025, ПРАЙМ

Жители Бодайбо остались без тепла после аварии в котельной

Жители Бодайбо в Иркутской области остались без тепла после аварии в котельной, ее экстренно устраняют, сообщает администрация города в Telegram-канале в среду. | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T07:42+0300

2025-12-25T07:42+0300

2025-12-25T07:55+0300

энергетика

общество

экономика

иркутская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865900914.jpg?1766638544

ИРКУТСК, 25 дек - ПРАЙМ. Жители Бодайбо в Иркутской области остались без тепла после аварии в котельной, ее экстренно устраняют, сообщает администрация города в Telegram-канале в среду."Бодайбинцы, проживающие в домах, отапливаемых котельной №7… произошла аварийная ситуация. В настоящее время ведутся экстренные работы по её устранению", - говорится в сообщении.Администрация также призывает жителей города не сливать горячую воду из системы отопления, поскольку каждый сброс воды замедляет процесс заполнения системы и повышения температуры.В комментариях под сообщением жители уточняют, что в домах, которые отапливает котельная №7, очень холодно. При этом температура на улице в четверг составляет минус 40 градусов. Так, по словам матери-одиночки Валерии Ситниковой, температура дома - всего 14-16 градусов.Комментировать ситуацию РИА Новости в администрации Бодайбо отказались.

иркутская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , иркутская область