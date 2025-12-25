https://1prime.ru/20251225/zhiteli-865900914.html
Жители Бодайбо остались без тепла после аварии в котельной
ИРКУТСК, 25 дек - ПРАЙМ. Жители Бодайбо в Иркутской области остались без тепла после аварии в котельной, ее экстренно устраняют, сообщает администрация города в Telegram-канале в среду."Бодайбинцы, проживающие в домах, отапливаемых котельной №7… произошла аварийная ситуация. В настоящее время ведутся экстренные работы по её устранению", - говорится в сообщении.Администрация также призывает жителей города не сливать горячую воду из системы отопления, поскольку каждый сброс воды замедляет процесс заполнения системы и повышения температуры.В комментариях под сообщением жители уточняют, что в домах, которые отапливает котельная №7, очень холодно. При этом температура на улице в четверг составляет минус 40 градусов. Так, по словам матери-одиночки Валерии Ситниковой, температура дома - всего 14-16 градусов.Комментировать ситуацию РИА Новости в администрации Бодайбо отказались.
