Жители Бодайбо остались без тепла после аварии в котельной - 25.12.2025
Жители Бодайбо остались без тепла после аварии в котельной
Жители Бодайбо остались без тепла после аварии в котельной - 25.12.2025, ПРАЙМ
Жители Бодайбо остались без тепла после аварии в котельной
Жители Бодайбо в Иркутской области остались без тепла после аварии в котельной, ее экстренно устраняют, сообщает администрация города в Telegram-канале в среду. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T07:42+0300
2025-12-25T07:55+0300
энергетика
общество
экономика
иркутская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865900914.jpg?1766638544
ИРКУТСК, 25 дек - ПРАЙМ. Жители Бодайбо в Иркутской области остались без тепла после аварии в котельной, ее экстренно устраняют, сообщает администрация города в Telegram-канале в среду."Бодайбинцы, проживающие в домах, отапливаемых котельной №7… произошла аварийная ситуация. В настоящее время ведутся экстренные работы по её устранению", - говорится в сообщении.Администрация также призывает жителей города не сливать горячую воду из системы отопления, поскольку каждый сброс воды замедляет процесс заполнения системы и повышения температуры.В комментариях под сообщением жители уточняют, что в домах, которые отапливает котельная №7, очень холодно. При этом температура на улице в четверг составляет минус 40 градусов. Так, по словам матери-одиночки Валерии Ситниковой, температура дома - всего 14-16 градусов.Комментировать ситуацию РИА Новости в администрации Бодайбо отказались.
иркутская область
общество , иркутская область
Энергетика, Общество , Экономика, Иркутская область
07:42 25.12.2025 (обновлено: 07:55 25.12.2025)
 
Жители Бодайбо остались без тепла после аварии в котельной

Жители Бодайбо в Иркутской области остались без тепла после аварии в котельной

ИРКУТСК, 25 дек - ПРАЙМ. Жители Бодайбо в Иркутской области остались без тепла после аварии в котельной, ее экстренно устраняют, сообщает администрация города в Telegram-канале в среду.
"Бодайбинцы, проживающие в домах, отапливаемых котельной №7… произошла аварийная ситуация. В настоящее время ведутся экстренные работы по её устранению", - говорится в сообщении.
Администрация также призывает жителей города не сливать горячую воду из системы отопления, поскольку каждый сброс воды замедляет процесс заполнения системы и повышения температуры.
В комментариях под сообщением жители уточняют, что в домах, которые отапливает котельная №7, очень холодно. При этом температура на улице в четверг составляет минус 40 градусов. Так, по словам матери-одиночки Валерии Ситниковой, температура дома - всего 14-16 градусов.
Комментировать ситуацию РИА Новости в администрации Бодайбо отказались.
 
ЭнергетикаЭкономикаОбществоИркутская область
 
 
Заголовок открываемого материала