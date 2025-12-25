Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-25T07:55+0300
2025-12-25T07:56+0300
мировая экономика
калифорния
сша
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Более 43 миллионов жителей юго-запада США в штатах Калифорния, Невада и Аризона оповещены о риске наводнений из-за чрезмерных осадков, один человек погиб, сообщает телеканал ABC."Более 43 миллионов американцев в Калифорнии, южной Неваде и северо-западной Аризоне получили оповещение в связи с редким высоким риском чрезмерных осадков и наводнений", - говорится в материале.Телеканал, со ссылкой на дорожный патруль Калифорнии, указывает, что один человек погиб в ДТП, вызванном, предположительно, экстремальной погодой.Также отмечается, что серия атмосферных рек принесла в регион интенсивные ливни и сильные ветры, увеличив риск наводнений, оползней и быстрого подъема уровня воды в ручьях и реках.
калифорния
сша
07:55 25.12.2025 (обновлено: 07:56 25.12.2025)
 
СМИ: более 43 миллионов жителей США предупредили о риске наводнений

ABC: более 43 миллионов жителей юго-запада США предупредили о риске наводнений

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Более 43 миллионов жителей юго-запада США в штатах Калифорния, Невада и Аризона оповещены о риске наводнений из-за чрезмерных осадков, один человек погиб, сообщает телеканал ABC.
"Более 43 миллионов американцев в Калифорнии, южной Неваде и северо-западной Аризоне получили оповещение в связи с редким высоким риском чрезмерных осадков и наводнений", - говорится в материале.
Телеканал, со ссылкой на дорожный патруль Калифорнии, указывает, что один человек погиб в ДТП, вызванном, предположительно, экстремальной погодой.
Также отмечается, что серия атмосферных рек принесла в регион интенсивные ливни и сильные ветры, увеличив риск наводнений, оползней и быстрого подъема уровня воды в ручьях и реках.
 
Мировая экономикаКалифорнияСША
 
 
