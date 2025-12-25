СМИ: более 43 миллионов жителей США предупредили о риске наводнений

https://1prime.ru/20251225/zhiteli-865901078.html

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Более 43 миллионов жителей юго-запада США в штатах Калифорния, Невада и Аризона оповещены о риске наводнений из-за чрезмерных осадков, один человек погиб, сообщает телеканал ABC."Более 43 миллионов американцев в Калифорнии, южной Неваде и северо-западной Аризоне получили оповещение в связи с редким высоким риском чрезмерных осадков и наводнений", - говорится в материале.Телеканал, со ссылкой на дорожный патруль Калифорнии, указывает, что один человек погиб в ДТП, вызванном, предположительно, экстремальной погодой.Также отмечается, что серия атмосферных рек принесла в регион интенсивные ливни и сильные ветры, увеличив риск наводнений, оползней и быстрого подъема уровня воды в ручьях и реках.

