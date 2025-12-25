https://1prime.ru/20251225/zhiteli-865901078.html
СМИ: более 43 миллионов жителей США предупредили о риске наводнений
СМИ: более 43 миллионов жителей США предупредили о риске наводнений - 25.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: более 43 миллионов жителей США предупредили о риске наводнений
Более 43 миллионов жителей юго-запада США в штатах Калифорния, Невада и Аризона оповещены о риске наводнений из-за чрезмерных осадков, один человек погиб,... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T07:55+0300
2025-12-25T07:55+0300
2025-12-25T07:56+0300
мировая экономика
калифорния
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865901078.jpg?1766638603
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Более 43 миллионов жителей юго-запада США в штатах Калифорния, Невада и Аризона оповещены о риске наводнений из-за чрезмерных осадков, один человек погиб, сообщает телеканал ABC."Более 43 миллионов американцев в Калифорнии, южной Неваде и северо-западной Аризоне получили оповещение в связи с редким высоким риском чрезмерных осадков и наводнений", - говорится в материале.Телеканал, со ссылкой на дорожный патруль Калифорнии, указывает, что один человек погиб в ДТП, вызванном, предположительно, экстремальной погодой.Также отмечается, что серия атмосферных рек принесла в регион интенсивные ливни и сильные ветры, увеличив риск наводнений, оползней и быстрого подъема уровня воды в ручьях и реках.
калифорния
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, калифорния, сша
Мировая экономика, Калифорния, США
СМИ: более 43 миллионов жителей США предупредили о риске наводнений
ABC: более 43 миллионов жителей юго-запада США предупредили о риске наводнений
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Более 43 миллионов жителей юго-запада США в штатах Калифорния, Невада и Аризона оповещены о риске наводнений из-за чрезмерных осадков, один человек погиб, сообщает телеканал ABC.
"Более 43 миллионов американцев в Калифорнии, южной Неваде и северо-западной Аризоне получили оповещение в связи с редким высоким риском чрезмерных осадков и наводнений", - говорится в материале.
Телеканал, со ссылкой на дорожный патруль Калифорнии, указывает, что один человек погиб в ДТП, вызванном, предположительно, экстремальной погодой.
Также отмечается, что серия атмосферных рек принесла в регион интенсивные ливни и сильные ветры, увеличив риск наводнений, оползней и быстрого подъема уровня воды в ручьях и реках.