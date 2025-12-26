https://1prime.ru/20251226/aeroflot-865937717.html

"Аэрофлот" запустит собственное производство по ремонту двигателей

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" планирует запустить полноценное собственное производство по ремонту авиадвигателей в четвертном квартале 2027 года, при этом компания уже начала осуществлять такой ремонт в текущем году, сказал глава компании Сергей Александровский. "Буквально в начале декабря уже был отремонтирован первый двигатель, до конца декабря будут отремонтированы еще два двигателя. Ну, а в целом запуск полноценного уже производства по ремонту двигателей планируется в четвертом квартале 2027 года", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

бизнес, россия, аэрофлот