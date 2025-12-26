Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" запустит собственное производство по ремонту двигателей - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251226/aeroflot-865937717.html
"Аэрофлот" запустит собственное производство по ремонту двигателей
"Аэрофлот" запустит собственное производство по ремонту двигателей - 26.12.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" запустит собственное производство по ремонту двигателей
Группа "Аэрофлот" планирует запустить полноценное собственное производство по ремонту авиадвигателей в четвертном квартале 2027 года, при этом компания уже... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T11:14+0300
2025-12-26T11:14+0300
бизнес
россия
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_1de335c08e58f821491d20a5fd3fc694.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" планирует запустить полноценное собственное производство по ремонту авиадвигателей в четвертном квартале 2027 года, при этом компания уже начала осуществлять такой ремонт в текущем году, сказал глава компании Сергей Александровский. "Буквально в начале декабря уже был отремонтирован первый двигатель, до конца декабря будут отремонтированы еще два двигателя. Ну, а в целом запуск полноценного уже производства по ремонту двигателей планируется в четвертом квартале 2027 года", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
https://1prime.ru/20251222/biometriya-865793689.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_9e3f43c07508759cd5aa527ac4f6bb03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот
11:14 26.12.2025
 
"Аэрофлот" запустит собственное производство по ремонту двигателей

"Аэрофлот" запустит производство по ремонту авиадвигателей в 2027 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска авиакомпании "Аэрофлот" в Москве
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Вывеска авиакомпании "Аэрофлот" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" планирует запустить полноценное собственное производство по ремонту авиадвигателей в четвертном квартале 2027 года, при этом компания уже начала осуществлять такой ремонт в текущем году, сказал глава компании Сергей Александровский.
"Буквально в начале декабря уже был отремонтирован первый двигатель, до конца декабря будут отремонтированы еще два двигателя. Ну, а в целом запуск полноценного уже производства по ремонту двигателей планируется в четвертом квартале 2027 года", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Пассажиры в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
"Аэрофлот" протестировал сервис посадки в самолет по биометрии
22 декабря, 10:44
 
БизнесРОССИЯАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала