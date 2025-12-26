https://1prime.ru/20251226/aeroflot-865938244.html

"Аэрофлот" назвал самые популярные направления на новогодние праздники

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Наибольшей популярностью среди пассажиров в России на период новогодних праздников пользуются международные направления на Пхукет, в Мале, Ереван, Стамбул и Дубай, а внутри РФ с вылетом из Москвы - в Сочи, Калининград, Владивосток, Хабаровск и Санкт-Петербург, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский. "Хотел отдельно отметить направление, которое пользуется наибольшей популярностью пассажиров на новогодние праздники. Основные направления топ-5 из Москвы – это Сочи, Калининград, Владивосток, Хабаровск и Санкт-Петербург", - сказал Александровский в интервью телеканалу "Россия 24". Глава компании также назвал самые популярные международные направления. "А на международных направлениях это Пхукет, Мале, Ереван, Стамбул и Дубай. Это топ-5 направлений, которые пользуются наибольшей популярностью в новогодние праздники", - отметил он.

россия, туризм, аэрофлот, новый год