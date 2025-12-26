Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-26T11:29+0300
2025-12-26T11:29+0300
россия
туризм
аэрофлот
новый год
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Наибольшей популярностью среди пассажиров в России на период новогодних праздников пользуются международные направления на Пхукет, в Мале, Ереван, Стамбул и Дубай, а внутри РФ с вылетом из Москвы - в Сочи, Калининград, Владивосток, Хабаровск и Санкт-Петербург, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский. "Хотел отдельно отметить направление, которое пользуется наибольшей популярностью пассажиров на новогодние праздники. Основные направления топ-5 из Москвы – это Сочи, Калининград, Владивосток, Хабаровск и Санкт-Петербург", - сказал Александровский в интервью телеканалу "Россия 24". Глава компании также назвал самые популярные международные направления. "А на международных направлениях это Пхукет, Мале, Ереван, Стамбул и Дубай. Это топ-5 направлений, которые пользуются наибольшей популярностью в новогодние праздники", - отметил он.
россия, туризм, аэрофлот, новый год
РОССИЯ, Туризм, Аэрофлот, Новый год
11:29 26.12.2025
 
"Аэрофлот" назвал самые популярные направления на новогодние праздники

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Наибольшей популярностью среди пассажиров в России на период новогодних праздников пользуются международные направления на Пхукет, в Мале, Ереван, Стамбул и Дубай, а внутри РФ с вылетом из Москвы - в Сочи, Калининград, Владивосток, Хабаровск и Санкт-Петербург, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский.
"Хотел отдельно отметить направление, которое пользуется наибольшей популярностью пассажиров на новогодние праздники. Основные направления топ-5 из Москвы – это Сочи, Калининград, Владивосток, Хабаровск и Санкт-Петербург", - сказал Александровский в интервью телеканалу "Россия 24".
Глава компании также назвал самые популярные международные направления.
"А на международных направлениях это Пхукет, Мале, Ереван, Стамбул и Дубай. Это топ-5 направлений, которые пользуются наибольшей популярностью в новогодние праздники", - отметил он.
РОССИЯТуризмАэрофлотНовый год
 
 
