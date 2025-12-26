В АКИТ дали прогноз по росту объема электронной торговли в России

https://1prime.ru/20251226/akit-865941913.html

2025-12-26T13:02+0300

экономика

бизнес

россия

финансы

рф

дмитрий григоренко

владимир путин

акит

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Объем электронной торговли (e-commerce) в России к 2030 году увеличится до 38 триллионов рублей, а доля онлайн-канала в общем объеме розничных продаж вырастет с 18,5% до 32%-35%, рассказал РИА Новости глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. "Платформенная модель и в перспективе будет одним из самых динамично развивающихся сфер экономики, и поэтому требует к себе особого внимания. По прогнозу АКИТ, к 2030 году объём электронной коммерции составит порядка 38 триллионов рублей, а доля онлайн-канала в общем объеме розничных продаж вырастет с сегодняшних 18,5% до 32%-35%", - заявил Соколов, его комментарий привела пресс-служба АКИТ. Глава АКИТ отметил, что для выработки решений во всех сферах платформенной экономики - в том числе такси, соцсетей, товарного рынка, найма работников, предоставления услуг, путешествий и авиабилетов, B2B-сегмента поставок - при правительстве была создана новая рабочая группа по платформенной экономике. Ее возглавил Соколов, а сопредседателем стал первый замминистра экономического развития Максим Колесников. В состав группы вошли деловые объединения, цифровые платформы, компании, эксперты и отраслевые ассоциации. Первое заседание рабочей группы прошло в Минэкономразвития РФ. Как отметил директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимир Волошин, рабочая группа будет сфокусирована на комплексном обсуждении вопросов по обеспечению конкурентоспособности и стабильности отрасли. "Среди них - обеспечение доверия потребителей к продавцам и исполнителям услуг, к качеству и безопасности товаров, предлагаемых на платформах, ценообразование, система скидок и другие", - сказал Волошин, чей комментарий приводится в сообщении АКИТ. "Задача рабочей группы - рассмотрение подзаконных актов к закону, которые готовит правительство, оценка реализуемости и актуальности новых требований для бизнеса. Уже на этапе формирования "подзаконки" будем прорабатывать все представленные комментарии", - прокомментировал Колесников, его цитирует ассоциация. В ноябре вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко рассказал, что во время разработки законопроекта о платформенной экономике было принято решение создать отдельную рабочую группу на площадке правительства РФ. В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики. Оба документа вступают в силу с 1 октября 2026 года.

рф

2025

