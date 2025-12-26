https://1prime.ru/20251226/alfa-bank-865941569.html

Альфа-банк оштрафовали за ненадлежащую рекламу акции

Альфа-банк оштрафовали за ненадлежащую рекламу акции - 26.12.2025, ПРАЙМ

Альфа-банк оштрафовали за ненадлежащую рекламу акции

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало Альфа-банк на 500 тысяч рублей за рекламу акции по получению кешбэка, которая могла... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T12:44+0300

2025-12-26T12:44+0300

2025-12-26T12:45+0300

бизнес

банки

общество

альфа-банк

уфас

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852707_0:137:3154:1911_1920x0_80_0_0_2f7a778d1a150c4b0adc78b9ac18c3d4.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — ПРАЙМ. Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало Альфа-банк на 500 тысяч рублей за рекламу акции по получению кешбэка, которая могла ввести людей в заблуждение, сообщила пресс-служба ведомства. "Видеоролик содержал привлекательные сведения о выплате кешбэка за покупки в ресторане. При этом иные условия транслировались в сноске мелким шрифтом в течение короткого времени", - говорится в сообщении. По мнению УФАС региона, это не позволяло потребителям получать необходимую для осознанного выбора информацию о рекламируемой услуге, а также могло вводить их в заблуждение. "Управление возбудило дело о нарушении рекламного законодательства, признало рекламу организации ненадлежащей и оштрафовало Альфа-банк на 500 000 рублей", - подчеркивается в сообщении. Ранее в декабре управление Федеральной антимонопольной службы по региону сообщило, что оштрафовало Сбербанк на 800 тысяч рублей за рекламные ролики финансовых услуг, которые могли ввести потребителей в заблуждение.

https://1prime.ru/20251017/galitskiy-863617729.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, банки, общество , альфа-банк, уфас, сбербанк