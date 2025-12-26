Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Альфа-банк оштрафовали за ненадлежащую рекламу акции - 26.12.2025
Альфа-банк оштрафовали за ненадлежащую рекламу акции
Альфа-банк оштрафовали за ненадлежащую рекламу акции - 26.12.2025, ПРАЙМ
Альфа-банк оштрафовали за ненадлежащую рекламу акции
Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало Альфа-банк на 500 тысяч рублей за рекламу акции по получению кешбэка, которая могла... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T12:44+0300
2025-12-26T12:45+0300
бизнес
банки
общество
альфа-банк
уфас
сбербанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — ПРАЙМ. Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало Альфа-банк на 500 тысяч рублей за рекламу акции по получению кешбэка, которая могла ввести людей в заблуждение, сообщила пресс-служба ведомства. "Видеоролик содержал привлекательные сведения о выплате кешбэка за покупки в ресторане. При этом иные условия транслировались в сноске мелким шрифтом в течение короткого времени", - говорится в сообщении. По мнению УФАС региона, это не позволяло потребителям получать необходимую для осознанного выбора информацию о рекламируемой услуге, а также могло вводить их в заблуждение. "Управление возбудило дело о нарушении рекламного законодательства, признало рекламу организации ненадлежащей и оштрафовало Альфа-банк на 500 000 рублей", - подчеркивается в сообщении. Ранее в декабре управление Федеральной антимонопольной службы по региону сообщило, что оштрафовало Сбербанк на 800 тысяч рублей за рекламные ролики финансовых услуг, которые могли ввести потребителей в заблуждение.
бизнес, банки, общество , альфа-банк, уфас, сбербанк
Бизнес, Банки, Общество , Альфа-банк, УФАС, Сбербанк
12:44 26.12.2025 (обновлено: 12:45 26.12.2025)
 
Альфа-банк оштрафовали за ненадлежащую рекламу акции

Альфа-банк оштрафовали на 500 тысяч рублей за рекламу акции по получению кешбэка

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАльфа-банк
Альфа-банк - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Альфа-банк. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — ПРАЙМ. Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало Альфа-банк на 500 тысяч рублей за рекламу акции по получению кешбэка, которая могла ввести людей в заблуждение, сообщила пресс-служба ведомства.
"Видеоролик содержал привлекательные сведения о выплате кешбэка за покупки в ресторане. При этом иные условия транслировались в сноске мелким шрифтом в течение короткого времени", - говорится в сообщении.
По мнению УФАС региона, это не позволяло потребителям получать необходимую для осознанного выбора информацию о рекламируемой услуге, а также могло вводить их в заблуждение.
"Управление возбудило дело о нарушении рекламного законодательства, признало рекламу организации ненадлежащей и оштрафовало Альфа-банк на 500 000 рублей", - подчеркивается в сообщении.
Ранее в декабре управление Федеральной антимонопольной службы по региону сообщило, что оштрафовало Сбербанк на 800 тысяч рублей за рекламные ролики финансовых услуг, которые могли ввести потребителей в заблуждение.
Статуя Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Суд арестовал имущество экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Галицкого
17 октября, 08:41
 
