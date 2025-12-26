https://1prime.ru/20251226/asv--865934023.html

АСВ потребовало с экс-бенефициаров лопнувшего МСБ 1,1 миллиарда рублей

АСВ потребовало с экс-бенефициаров лопнувшего МСБ 1,1 миллиарда рублей - 26.12.2025

АСВ потребовало с экс-бенефициаров лопнувшего МСБ 1,1 миллиарда рублей

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) направила в арбитражный суд Москвы заявление о взыскании более 1,1 миллиарда рублей убытков... | 26.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) направила в арбитражный суд Москвы заявление о взыскании более 1,1 миллиарда рублей убытков солидарно с бывших бенефициаров лопнувшего "Международного строительного банка" (МСБ) Алексея Русских, Дмитрия Баскакова и Виталия Федорова, сообщает АСВ. "В процессе конкурсного производства АСВ установило, что экс-бенефициары банка допустили совершение сделок по выводу его активов, в результате чего кредитной организации причинен ущерб в размере свыше 1,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Ранее в декабре столичная прокуратура сообщила, что суд в Москве приговорил трех бывших сотрудников банка за хищение более чем 1,1 миллиарда рублей к срокам до шести с половиной лет лишения свободы. Отмечалось, что бывшие сотрудники банка Альберт Карпов, Иван Ульянов и Александр Кривцов признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). По сообщению надзорного ведомства, "суд приговорил Карпова и Кривцова каждого к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, Ульянова – к 6 годам лишения свободы". Всех троих взяли под стражу в зале суда. По данным прокуратуры, начальник департамента аналитики и риск-менеджмента банка Ульянов, советник и заместитель председателя правления банка Карпов и Кривцов вместе с руководителем кредитного учреждения с февраля 2014 по март 2017 года похитили у банка более 1,1 миллиарда рублей. Они подписывали договоры на выдачу невозвратных кредитов. В результате этих действий у банка была отозвана лицензия. Также отмечалось, что уголовное дело в отношении экс-председателя правления банка Елены Иноземцевой было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения. Как ранее сообщало АСВ, Басманный районный суд Москвы в декабре 2024 года приговорил Иноземцеву к двум годам лишения свободы по делу о хищении средств кредитной организации на сумму более 1 миллиарда рублей. Банк России отозвал у МСБ лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с возникновением "острого дефицита ликвидности".

