АСВ потребовало с экс-бенефициаров лопнувшего МСБ 1,1 миллиарда рублей

2025-12-26T09:55+0300
2025-12-26T09:55+0300
09:55 26.12.2025
 
МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) направила в арбитражный суд Москвы заявление о взыскании более 1,1 миллиарда рублей убытков солидарно с бывших бенефициаров лопнувшего "Международного строительного банка" (МСБ) Алексея Русских, Дмитрия Баскакова и Виталия Федорова, сообщает АСВ.
"В процессе конкурсного производства АСВ установило, что экс-бенефициары банка допустили совершение сделок по выводу его активов, в результате чего кредитной организации причинен ущерб в размере свыше 1,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Ранее в декабре столичная прокуратура сообщила, что суд в Москве приговорил трех бывших сотрудников банка за хищение более чем 1,1 миллиарда рублей к срокам до шести с половиной лет лишения свободы. Отмечалось, что бывшие сотрудники банка Альберт Карпов, Иван Ульянов и Александр Кривцов признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).
По сообщению надзорного ведомства, "суд приговорил Карпова и Кривцова каждого к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, Ульянова – к 6 годам лишения свободы". Всех троих взяли под стражу в зале суда.
По данным прокуратуры, начальник департамента аналитики и риск-менеджмента банка Ульянов, советник и заместитель председателя правления банка Карпов и Кривцов вместе с руководителем кредитного учреждения с февраля 2014 по март 2017 года похитили у банка более 1,1 миллиарда рублей. Они подписывали договоры на выдачу невозвратных кредитов. В результате этих действий у банка была отозвана лицензия.
Также отмечалось, что уголовное дело в отношении экс-председателя правления банка Елены Иноземцевой было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения.
Как ранее сообщало АСВ, Басманный районный суд Москвы в декабре 2024 года приговорил Иноземцеву к двум годам лишения свободы по делу о хищении средств кредитной организации на сумму более 1 миллиарда рублей.
Банк России отозвал у МСБ лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с возникновением "острого дефицита ликвидности".
