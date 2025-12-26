https://1prime.ru/20251226/asv--865934023.html
АСВ потребовало с экс-бенефициаров лопнувшего МСБ 1,1 миллиарда рублей
АСВ потребовало с экс-бенефициаров лопнувшего МСБ 1,1 миллиарда рублей - 26.12.2025, ПРАЙМ
АСВ потребовало с экс-бенефициаров лопнувшего МСБ 1,1 миллиарда рублей
Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) направила в арбитражный суд Москвы заявление о взыскании более 1,1 миллиарда рублей убытков... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T09:55+0300
2025-12-26T09:55+0300
2025-12-26T09:55+0300
финансы
банки
россия
москва
рф
агентство по страхованию вкладов
https://cdnn.1prime.ru/img/83471/97/834719714_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3080c5af1d32a86e1b23681aef2c8340.jpg
МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) направила в арбитражный суд Москвы заявление о взыскании более 1,1 миллиарда рублей убытков солидарно с бывших бенефициаров лопнувшего "Международного строительного банка" (МСБ) Алексея Русских, Дмитрия Баскакова и Виталия Федорова, сообщает АСВ. "В процессе конкурсного производства АСВ установило, что экс-бенефициары банка допустили совершение сделок по выводу его активов, в результате чего кредитной организации причинен ущерб в размере свыше 1,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Ранее в декабре столичная прокуратура сообщила, что суд в Москве приговорил трех бывших сотрудников банка за хищение более чем 1,1 миллиарда рублей к срокам до шести с половиной лет лишения свободы. Отмечалось, что бывшие сотрудники банка Альберт Карпов, Иван Ульянов и Александр Кривцов признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). По сообщению надзорного ведомства, "суд приговорил Карпова и Кривцова каждого к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, Ульянова – к 6 годам лишения свободы". Всех троих взяли под стражу в зале суда. По данным прокуратуры, начальник департамента аналитики и риск-менеджмента банка Ульянов, советник и заместитель председателя правления банка Карпов и Кривцов вместе с руководителем кредитного учреждения с февраля 2014 по март 2017 года похитили у банка более 1,1 миллиарда рублей. Они подписывали договоры на выдачу невозвратных кредитов. В результате этих действий у банка была отозвана лицензия. Также отмечалось, что уголовное дело в отношении экс-председателя правления банка Елены Иноземцевой было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения. Как ранее сообщало АСВ, Басманный районный суд Москвы в декабре 2024 года приговорил Иноземцеву к двум годам лишения свободы по делу о хищении средств кредитной организации на сумму более 1 миллиарда рублей. Банк России отозвал у МСБ лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с возникновением "острого дефицита ликвидности".
https://1prime.ru/20251222/yugra-865799249.html
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83471/97/834719714_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_bc1b0c3bfb3d156c124e61e1d3a50d92.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, москва, рф, агентство по страхованию вкладов
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Агентство по страхованию вкладов
АСВ потребовало с экс-бенефициаров лопнувшего МСБ 1,1 миллиарда рублей
АСВ попросило взыскать с бывших бенефициаров МСБ более 1,1 миллиарда рублей
МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) направила в арбитражный суд Москвы заявление о взыскании более 1,1 миллиарда рублей убытков солидарно с бывших бенефициаров лопнувшего "Международного строительного банка" (МСБ) Алексея Русских, Дмитрия Баскакова и Виталия Федорова, сообщает АСВ.
"В процессе конкурсного производства АСВ
установило, что экс-бенефициары банка допустили совершение сделок по выводу его активов, в результате чего кредитной организации причинен ущерб в размере свыше 1,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Ранее в декабре столичная прокуратура сообщила, что суд в Москве
приговорил трех бывших сотрудников банка за хищение более чем 1,1 миллиарда рублей к срокам до шести с половиной лет лишения свободы. Отмечалось, что бывшие сотрудники банка Альберт Карпов, Иван Ульянов и Александр Кривцов признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ
(растрата).
По сообщению надзорного ведомства, "суд приговорил Карпова и Кривцова каждого к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, Ульянова – к 6 годам лишения свободы". Всех троих взяли под стражу в зале суда.
По данным прокуратуры, начальник департамента аналитики и риск-менеджмента банка Ульянов, советник и заместитель председателя правления банка Карпов и Кривцов вместе с руководителем кредитного учреждения с февраля 2014 по март 2017 года похитили у банка более 1,1 миллиарда рублей. Они подписывали договоры на выдачу невозвратных кредитов. В результате этих действий у банка была отозвана лицензия.
Также отмечалось, что уголовное дело в отношении экс-председателя правления банка Елены Иноземцевой было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения.
Как ранее сообщало АСВ, Басманный районный суд Москвы в декабре 2024 года приговорил Иноземцеву к двум годам лишения свободы по делу о хищении средств кредитной организации на сумму более 1 миллиарда рублей.
Банк России
отозвал у МСБ лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с возникновением "острого дефицита ликвидности".
Верховный суд поддержал отказ АСВ во взыскании убытков с "Югры"