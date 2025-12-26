Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банкноты 1000 рублей старого образца останутся в обращении - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20251226/banknoty--865941142.html
Банкноты 1000 рублей старого образца останутся в обращении
Банкноты 1000 рублей старого образца останутся в обращении - 26.12.2025, ПРАЙМ
Банкноты 1000 рублей старого образца останутся в обращении
Банкноты номиналом 1000 рублей образца 1997 года останутся в обращении до естественной замены на новые купюры, сообщил заместитель председателя Банка России... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T12:35+0300
2025-12-26T12:35+0300
банк россии
финансы
банки
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865940409_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_08fb091c0ca1696abc7fdbbe405114f4.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Банкноты номиналом 1000 рублей образца 1997 года останутся в обращении до естественной замены на новые купюры, сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Мы будем продолжать пользоваться привычными нам банкнотами наравне с новыми. Старые купюры не будут выходить из обращения и будут находиться в платежном обороте до их износа", - сказал он на брифинге, посвященном обновленной банкноте номиналом 1000 рублей.
https://1prime.ru/20251224/ekonomika-865884259.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865940409_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_cee4639d7130cc90646a968c23ff42fa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия
Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ
12:35 26.12.2025
 
Банкноты 1000 рублей старого образца останутся в обращении

Банкноты 1000 рублей старого образца останутся в обращении до естественной замены

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной банкноты 1000 рублей в пресс-центре Банка России
Презентация обновленной банкноты 1000 рублей в пресс-центре Банка России - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Презентация обновленной банкноты 1000 рублей в пресс-центре Банка России
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Банкноты номиналом 1000 рублей образца 1997 года останутся в обращении до естественной замены на новые купюры, сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
"Мы будем продолжать пользоваться привычными нам банкнотами наравне с новыми. Старые купюры не будут выходить из обращения и будут находиться в платежном обороте до их износа", - сказал он на брифинге, посвященном обновленной банкноте номиналом 1000 рублей.
Здание Центрального Банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
ЦБ рассказал о расширении признаков мошеннических переводов с января
24 декабря, 18:48
 
Банк РоссииФинансыБанкиРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала