https://1prime.ru/20251226/banknoty--865941142.html
Банкноты 1000 рублей старого образца останутся в обращении
Банкноты 1000 рублей старого образца останутся в обращении - 26.12.2025, ПРАЙМ
Банкноты 1000 рублей старого образца останутся в обращении
Банкноты номиналом 1000 рублей образца 1997 года останутся в обращении до естественной замены на новые купюры, сообщил заместитель председателя Банка России... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T12:35+0300
2025-12-26T12:35+0300
2025-12-26T12:35+0300
банк россии
финансы
банки
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865940409_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_08fb091c0ca1696abc7fdbbe405114f4.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Банкноты номиналом 1000 рублей образца 1997 года останутся в обращении до естественной замены на новые купюры, сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Мы будем продолжать пользоваться привычными нам банкнотами наравне с новыми. Старые купюры не будут выходить из обращения и будут находиться в платежном обороте до их износа", - сказал он на брифинге, посвященном обновленной банкноте номиналом 1000 рублей.
https://1prime.ru/20251224/ekonomika-865884259.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865940409_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_cee4639d7130cc90646a968c23ff42fa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия
Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ
Банкноты 1000 рублей старого образца останутся в обращении
Банкноты 1000 рублей старого образца останутся в обращении до естественной замены
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Банкноты номиналом 1000 рублей образца 1997 года останутся в обращении до естественной замены на новые купюры, сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
"Мы будем продолжать пользоваться привычными нам банкнотами наравне с новыми. Старые купюры не будут выходить из обращения и будут находиться в платежном обороте до их износа", - сказал он на брифинге, посвященном обновленной банкноте номиналом 1000 рублей.
ЦБ рассказал о расширении признаков мошеннических переводов с января