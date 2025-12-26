https://1prime.ru/20251226/banknoty--865941142.html

Банкноты 1000 рублей старого образца останутся в обращении

2025-12-26T12:35+0300

банк россии

финансы

банки

россия

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Банкноты номиналом 1000 рублей образца 1997 года останутся в обращении до естественной замены на новые купюры, сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Мы будем продолжать пользоваться привычными нам банкнотами наравне с новыми. Старые купюры не будут выходить из обращения и будут находиться в платежном обороте до их износа", - сказал он на брифинге, посвященном обновленной банкноте номиналом 1000 рублей.

