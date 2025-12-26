https://1prime.ru/20251226/belgija-865930260.html

Бельгия, Нидерланды и Люксембург потеряли более 50% экспорта в Россию

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Бельгия, Нидерланды и Люксембург, которые образуют политико-экономический и таможенный союз - Бенилюкс, суммарно потеряли свыше 50% своего экспорта в Россию после санкций Евросоюза против страны, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. По итогам января-октября текущего года страны Бенилюкса получили 4,8 миллиарда евро от экспорта на российский рынок против 9,9 миллиарда за аналогичный период 2021 года. Таким образом, доходы от торговли с Россией упали на 51,5% на фоне санкционной политики ЕС. При этом больше всего потерял Люксембург: экспортные поступления за 10 месяцев сократились до 2,1 миллиона евро против 105,4 миллиона четырьмя годами ранее. Что касается Нидерландов, то доходы упали в три раза - до 2,6 миллиарда евро. Вместе с тем Бельгия лишилась 38% своего экспорта и в текущем году заработала лишь 2,2 миллиарда евро. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, куда входят Бельгия, Нидерланды и Люксембург, принял 19 пакетов санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

