Новая банкнота в 1000 рублей выйдет в обращение в конце 2026 года - 26.12.2025
Новая банкнота в 1000 рублей выйдет в обращение в конце 2026 года
2025-12-26T14:05+0300
2025-12-26T14:05+0300
экономика
финансы
россия
банки
европа
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Обновленная купюра номиналом 1000 рублей, вероятно, выйдет в широкое обращение в конце следующего года или в 2027 году, сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов. Банк России в пятницу презентовал дизайн купюры номиналом 1000 рублей с обновленной оборотной стороной. На ней изображены теплоход "Метеор" на Волге и раскинувшийся через нее Саратовский мост - один из самых длинных в Европе. "После того как произойдет настройка оборудования, этот процесс непростой, от года до полутора занимает, после этого, конечно, банкнота будет поступать в более широкое обращение... Это уже третья новая банкнота, которую мы выпускаем, сейчас уже этот процесс налажен, пойдет, скорее всего, быстрее. Поэтому будем надеяться, может, и в конце 2026 года банкноты появятся в широком уже обращении", - сказал он на брифинге, посвященном обновленной банкноте в 1000 рублей, отвечая на вопрос о сроке ввода новой купюры в обращение.
финансы, россия, банки, европа
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки, ЕВРОПА
14:05 26.12.2025
 
Заместитель председателя Банка России Сергей Белов на презентации обновленной банкноты 1000 рублей в пресс-центре Банка России
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Обновленная купюра номиналом 1000 рублей, вероятно, выйдет в широкое обращение в конце следующего года или в 2027 году, сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
Банк России в пятницу презентовал дизайн купюры номиналом 1000 рублей с обновленной оборотной стороной. На ней изображены теплоход "Метеор" на Волге и раскинувшийся через нее Саратовский мост - один из самых длинных в Европе.
"После того как произойдет настройка оборудования, этот процесс непростой, от года до полутора занимает, после этого, конечно, банкнота будет поступать в более широкое обращение... Это уже третья новая банкнота, которую мы выпускаем, сейчас уже этот процесс налажен, пойдет, скорее всего, быстрее. Поэтому будем надеяться, может, и в конце 2026 года банкноты появятся в широком уже обращении", - сказал он на брифинге, посвященном обновленной банкноте в 1000 рублей, отвечая на вопрос о сроке ввода новой купюры в обращение.
Глава "Гознака" рассказал о защитных признаках новой банкноты в 1000 рублей
13:25
 
