https://1prime.ru/20251226/belov-865945205.html

Новая банкнота в 1000 рублей выйдет в обращение в конце 2026 года

Новая банкнота в 1000 рублей выйдет в обращение в конце 2026 года - 26.12.2025, ПРАЙМ

Новая банкнота в 1000 рублей выйдет в обращение в конце 2026 года

Обновленная купюра номиналом 1000 рублей, вероятно, выйдет в широкое обращение в конце следующего года или в 2027 году, сообщил заместитель председателя Банка... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T14:05+0300

2025-12-26T14:05+0300

2025-12-26T14:05+0300

экономика

финансы

россия

банки

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865945039_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_31982fd4cd63b04f52cc261fa9a74057.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Обновленная купюра номиналом 1000 рублей, вероятно, выйдет в широкое обращение в конце следующего года или в 2027 году, сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов. Банк России в пятницу презентовал дизайн купюры номиналом 1000 рублей с обновленной оборотной стороной. На ней изображены теплоход "Метеор" на Волге и раскинувшийся через нее Саратовский мост - один из самых длинных в Европе. "После того как произойдет настройка оборудования, этот процесс непростой, от года до полутора занимает, после этого, конечно, банкнота будет поступать в более широкое обращение... Это уже третья новая банкнота, которую мы выпускаем, сейчас уже этот процесс налажен, пойдет, скорее всего, быстрее. Поэтому будем надеяться, может, и в конце 2026 года банкноты появятся в широком уже обращении", - сказал он на брифинге, посвященном обновленной банкноте в 1000 рублей, отвечая на вопрос о сроке ввода новой купюры в обращение.

https://1prime.ru/20251226/goznak-865942916.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки, европа