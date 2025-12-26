Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже снизилась - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251226/benzin-865947716.html
Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже снизилась
Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже снизилась - 26.12.2025, ПРАЙМ
Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже снизилась
Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже за неделю упала на 4,78%, цена на Аи-92 продемонстрировала более скромное снижение - на 0,75%, свидетельствуют... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T15:41+0300
2025-12-26T15:41+0300
энергетика
александр новак
санкт-петербургская биржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865947532_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_5d27f3cd46244d08e39a002da39af2d1.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже за неделю упала на 4,78%, цена на Аи-92 продемонстрировала более скромное снижение - на 0,75%, свидетельствуют данные торгов. К закрытию торгов пятницы марка Аи-92 подешевела по территориальному индексу Европейской части России на 0,97% - до 52 653 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-95 опустилась на 1,19% - до 58 107 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подешевело за неделю на 3,79%, при этом за пятницу оно подорожало - на 0,78%, до 54 477 рублей за тонну. В то же время цена на межсезонный сорт увеличилась с прошлой пятницы на 0,96%, а за торговый день - на 0,01%, до 53 630 рублей за тонну. Зимнее дизтопливо за торговую неделю подорожало на 3,11%, а за день подешевело на 0,41%, до 62 275 рублей за тонну. Российские власти рассматривают продление ограничений на экспорт топлива до марта, рассказали на прошлой неделе РИА Новости источники. В аппарате вице-премьера Александра Новака агентству пояснили, что решение о продлении эмбарго на вывоз бензина и дизельного топлива за рубеж еще не принято. Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует до конца 2025 года.
https://1prime.ru/20251225/neft-865911642.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865947532_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_70ed45222f62126f3ae4668f1d890de8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
александр новак, санкт-петербургская биржа
Энергетика, Александр Новак, Санкт-Петербургская биржа
15:41 26.12.2025
 
Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже снизилась

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже за неделю упала на 4,78 процента

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Заправка автомобиля на АЗС. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже за неделю упала на 4,78%, цена на Аи-92 продемонстрировала более скромное снижение - на 0,75%, свидетельствуют данные торгов.
К закрытию торгов пятницы марка Аи-92 подешевела по территориальному индексу Европейской части России на 0,97% - до 52 653 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-95 опустилась на 1,19% - до 58 107 рублей за тонну.
Летнее дизельное топливо подешевело за неделю на 3,79%, при этом за пятницу оно подорожало - на 0,78%, до 54 477 рублей за тонну. В то же время цена на межсезонный сорт увеличилась с прошлой пятницы на 0,96%, а за торговый день - на 0,01%, до 53 630 рублей за тонну. Зимнее дизтопливо за торговую неделю подорожало на 3,11%, а за день подешевело на 0,41%, до 62 275 рублей за тонну.
Российские власти рассматривают продление ограничений на экспорт топлива до марта, рассказали на прошлой неделе РИА Новости источники. В аппарате вице-премьера Александра Новака агентству пояснили, что решение о продлении эмбарго на вывоз бензина и дизельного топлива за рубеж еще не принято.
Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует до конца 2025 года.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Новак заявил о сбалансированности рынка нефти
Вчера, 13:14
 
ЭнергетикаАлександр НовакСанкт-Петербургская биржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала