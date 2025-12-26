https://1prime.ru/20251226/benzin-865947716.html

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже снизилась

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже за неделю упала на 4,78%, цена на Аи-92 продемонстрировала более скромное снижение - на 0,75%, свидетельствуют данные торгов. К закрытию торгов пятницы марка Аи-92 подешевела по территориальному индексу Европейской части России на 0,97% - до 52 653 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-95 опустилась на 1,19% - до 58 107 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подешевело за неделю на 3,79%, при этом за пятницу оно подорожало - на 0,78%, до 54 477 рублей за тонну. В то же время цена на межсезонный сорт увеличилась с прошлой пятницы на 0,96%, а за торговый день - на 0,01%, до 53 630 рублей за тонну. Зимнее дизтопливо за торговую неделю подорожало на 3,11%, а за день подешевело на 0,41%, до 62 275 рублей за тонну. Российские власти рассматривают продление ограничений на экспорт топлива до марта, рассказали на прошлой неделе РИА Новости источники. В аппарате вице-премьера Александра Новака агентству пояснили, что решение о продлении эмбарго на вывоз бензина и дизельного топлива за рубеж еще не принято. Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует до конца 2025 года.

