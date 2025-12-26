https://1prime.ru/20251226/biznes-865948994.html

Антон Долгов: чтобы быть первым, нужно двигаться

Антон Долгов: чтобы быть первым, нужно двигаться - 26.12.2025, ПРАЙМ

Антон Долгов: чтобы быть первым, нужно двигаться

Уходящий 2025 год поставил перед IT-сферой немало вызовов, но и открыл массу перспектив. О новых трендах и трансформации бизнеса, чтобы им соответствовать,... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T16:27+0300

2025-12-26T16:27+0300

2025-12-26T16:33+0300

саудовская аравия

мгу

бизнес

торги

финансы

интервью

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865948829_0:357:2048:1509_1920x0_80_0_0_22cc4a224c9c06091f876a4696086203.jpg

МОСКВА, 26 декабря – ПРАЙМ. Уходящий 2025 год поставил перед IT-сферой немало вызовов, но и открыл массу перспектив. О новых трендах и трансформации бизнеса, чтобы им соответствовать, агентству "Прайм" рассказал основатель и руководитель ООО "Первый Бит" Антон Долгов.- Антон, хочу начать с необычного вопроса. Я знаю, что вы создавали компанию в 90-е годы, и за эти года пережили непростые времена. "Первому Биту" уже 28 лет. Как вы с позиции опыта ощущаете современную ситуацию в экономике и бизнесе – легче, чем тогда или тяжелее?- Мне кажется, сейчас сложнее, поскольку сказывается влияние сразу нескольких факторов. Это и геополитика, и экономическая нестабильность, и налоговые новации, в том числе, касающиеся ИТ-сферы. Повышение НДС, запланированное с 2026 года, напрямую касается и нас, как интеграторов, и наших клиентов, а это сотни тысяч компаний. Отмена льгот коснется их напрямую. Да и в целом полным ходом идет пересмотр ландшафта российского бизнеса.С другой стороны, а когда было легко? Во времена пандемии тоже всем казалось, что тяжело, а по прошествии времени мы понимаем – не так все было и плохо. Более того, удалось создать определенные заделы на будущее, которые сейчас играют в нашу пользу. Поэтому я и уверен – в итоге все сложится просто замечательно.А превыше всего наш девиз: если быть, то быть первым. Он никогда не изменится. Иначе зачем вообще всем этим заниматься.- Эта ценность не меняется со временем, а другие появились?- Чтобы быть первым, нужно постоянно двигаться. Фундамент нашего бизнеса – это четыре основных понятия. Нужность, настоящесть, честность и открытость. Они подразумевают: работать так, чтобы не было стыдно. В первую очередь, перед собой, командой, партнерами, клиентами. Нужно не просто найти того, кому ты что-то продашь, а сделать так, чтобы клиент реально пользовался твоим продуктом, получил пользы больше, чем потратил сил и денег на внедрение.- Одна из составляющих успеха "Первого Бита" - особое внимание к корпоративной культуре. Отношение к сотрудникам все так же важно?- Разумеется. Нам важно, чтобы и сотрудник тоже получил больше, чем вложил в проект. Основа нашей корпоративной культуры – компетенции. Это то, за что нам платят. Мы уделяем много внимания обучению и дополнительному образованию людей – как программистов, так и менеджеров. Есть программы для новичков, которые помогают адаптироваться, и есть программы для роста в новых направлениях.Вообще, у каждого сотрудника есть план индивидуального развития, с учетом навыков и способностей, целей. Мы постоянно проводим конференции, помогающие понять структуру бизнеса и роста, взаимодействия на всех уровнях. А для общего развития – книжный клуб. Ребята активно читают профессиональные и художественные книги, делятся впечатлениями. Это помогает не застаиваться, дает возможность подняться и использовать все возможности компании, чтобы дать клиенту максимум. Ну и, конечно, бытовое: от спортивных снарядов до обедов, интересные сообщества, общение не только по работе. Все это дает бодрость, заряд, драйв.- Действительно ли были ситуации, когда вы понимали, что клиент просит не то, что ему нужно? Отказывали или предлагали что-то свое?- Конечно, такое было. И наша задача – убедить клиента, что ему нужно то, что будет реально работать. И это как раз про те самые компетенции. Сначала смотрим на его бизнес, понимаем реальные потребности, затем убеждаем и договариваемся. Не всегда конечные цели клиента понятны, да он и не обязан объяснять их. Были случаи, когда мы предлагали более дешевые варианты, оптимизировали затраты клиента, исходя из нашего понимания. А там цели совсем другие были, не сразу очевидные для нас. Точно могу сказать – если я понимаю, что то, о чем просит заказчик, ударит по его бизнесу серьезно, я этого делать не буду. Именно так наша команда понимает клиентоориентированность.- Сейчас такая эпоха, когда тренды меняются стремительно, и IT это затронуло больше других. Как вы на них реагируете – опережаете, догоняете, идете в ногу?- Главный тренд, способный изменить не только отрасль, но и весь мир - искусственный интеллект. Я бы сравнил его с брандспойтом, из которого вода бьет во все стороны с сумасшедшей силой. И попробуйте из этого брандспойта напиться. Весь рынок с разным успехом эту задачу решает, и мы не исключение. У нас работает лаборатория искусственного интеллекта, которая адаптирует кейсы наших клиентов к возможностям ИИ. И мы показываем, как все это можно использовать в их интересах. Это и речевая аналитика, и оптимизация процессов, и разработка ассистентов.Вообще ИИ можно условно разделить на две части – тот, что помогает человеку и тот, что его заменяет. И то, и другое мы активно запускаем и тестируем. В первую очередь, конечно, на себе, благо у нас есть, где порезвиться. На мой взгляд, все это всерьез и надолго, особенно если ты занимаешься автоматизацией и цифровизацией.Есть и более локальные тренды, например, регуляторные. Например, тренд на маркировку товаров, чтобы отследить их путь от производителя до покупателя, исключить подделку. И здесь мы тоже активны, благо технологий для автоматизации много. Есть тренды экономические – о налогах я уже упоминал. Тренды геополитические, в которых мы не властны.Но все они, в конечном итоге, содействуют развитию компании, что называется, "от корней". Потому что именно на корневой системе держится бизнес, и если в ней непорядок, то все останавливается.- С какими трудностями вам пришлось столкнуться в последнее время?- Их масса. Вопрос скорее обратный – с какими трудностями мы не столкнулись и надолго ли этот иммунитет. Другое дело – все они носят в основном рабочий характер. Главное – правильно поставленная задача: сделать продукт по запросу клиента, учесть все "за" и "против", особенности бизнеса. Затем организация рабочего процесса, где как раз возможны сложности. Но кое с чем в последнее время стало попроще. Что-то по-прежнему нелегко. Например, нужных специалистов не хватает, поскольку задачи стремительно меняются. Или горизонт планирования сужается. Представьте себе море: во время штиля вы можете видеть далеко, а когда волны?- А успехами поделитесь?- Основной успех – это люди, наша команда профессионалов и наши клиенты, с которыми мы вместе развиваемся. За эти годы мы стали одним из лидеров рынка автоматизации бизнес-процессов, в нашей команде 9 000 специалистов, которые обслуживают более 300 000 клиентов, в более чем 100 городах как в России, так и в других странах. Более 500 наших проектов номинировались в конкурсах проектов года.- Но это все на российском рынке, а уместно ли сейчас говорить о зарубежной экспансии?- В свое время мы вели ее довольно активно. Сейчас видим возможности в регионе Middle East, прежде всего, в Саудовской Аравии. В Эмиратах работаем достаточно давно, но далеко не весь тот опыт можно перенести. Перспективные рынки в Латинской Америке, но там пока слишком далеко и дорого.Продолжаем работу в Узбекистане, Казахстане, хотя определенные особенности есть везде. Связаны они и с особенностями менталитета, и с ужесточением комплаенса, и даже со спецификой работы банков. Наши банки самые лучшие, но только поработав на внешнем контуре начинаешь это понимать.- И все это высококонкурентные рынки. В чем ваше отличие от конкурентов?- Первое отличие – мы готовы делиться опытом с нашими клиентами. У нас накоплено немало кейсов, в том числе, федерального масштаба. Второе – сильная команда, которую мы можем быстро собрать под конкретный проект. И клиент при желании может в этом поучаствовать. Третье – экспертность. Как я уже сказал, "Первый Бит" – это более 9 тысяч человек, и все они профессионалы высочайшего класса. Мы готовы внедрять наши проекты в любой стране, быстро и четко решать возникающие проблемы.И, наконец, отношение к клиенту. Всегда можно написать мне напрямую обращение через сайт, и оно дойдет.- Какие основные вызовы для вас сегодня наиболее актуальны?- Нам следует быстрее определять, что нужно клиенту, какая бизнес-модель ему подойдет в стремительно меняющемся мире. Понимать, что мы можем предложить для конкретной отрасли, чтобы все эффективно работало. В конце концов, успех клиента – это и наш успех.- И последний лирический вопрос. Что бы вы посоветовали молодому человеку, решившему связать жизнь с IT? Стоит ли вообще сейчас это делать?- Стоит, если это сфера вам интересна, и вы видите в ней свое развитие. Вспоминаю себя, когда я много лет назад поступал учиться в МГУ. И сейчас могу сказать, что это был правильный выбор. Но нужно понимать, что с тех времен сама отрасль очень сильно изменилась. Уже нет простых кодеров, они никому не нужны. Скоро их полностью заменит искусственный интеллект.У нас в "Первом Бите" нет простых программистов, все мы внедренцы. А внедренцы – это как раз связка IT и бизнеса, то есть, уже на этапе разработки нужно понимать потребности клиента и закладывать это в свою работу, а потом уже программировать. Дальше работает связка с клиентом, чтобы донести до важное и быть услышанным. Тут искусственный интеллект пока бессилен, человек эту партию выигрывает.

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

саудовская аравия, мгу, бизнес, торги, финансы