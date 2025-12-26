Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы главные блюда для россиян на Новый год
Названы главные блюда для россиян на Новый год
2025-12-26T07:58+0300
2025-12-26T07:58+0300
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Бутерброды с икрой и салат "Оливье" остаются главными блюдами для россиян на Новый год, выяснило РИА Новости из совместного исследования производителя индейки "Индилайт" и бренда товаров для дома "Cozy home". "Новогоднее меню… остается узнаваемым и почти каноничным. В числе обязательных блюд: бутерброды с красной икрой – их выбирают 78% участников опроса, салат "Оливье" – его готовят 75% опрошенных. Еще 62% включают в праздничное меню различные нарезки – мясные, сырные и овощные, а также запеченное мясо", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,2 тысячи россиян. Три четверти россиян готовят на Новый год самостоятельно, воспринимая это как часть новогодних традиций. Каждый пятый сочетает домашнюю еду с покупной, и лишь менее 2% празднуют в ресторане. Именно приготовление новогодних блюд является для россиян начальной точкой для создания новогодней атмосферы - в этом признался 81% опрошенных. Еще для двух третей респондентов важным элементом праздника является украшение дома.
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
07:58 26.12.2025
 
