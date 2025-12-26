https://1prime.ru/20251226/bljuda-865931185.html

Названы главные блюда для россиян на Новый год

Названы главные блюда для россиян на Новый год - 26.12.2025, ПРАЙМ

Названы главные блюда для россиян на Новый год

Бутерброды с икрой и салат "Оливье" остаются главными блюдами для россиян на Новый год, выяснило РИА Новости из совместного исследования производителя индейки... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T07:58+0300

2025-12-26T07:58+0300

2025-12-26T07:58+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865931185.jpg?1766725099

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Бутерброды с икрой и салат "Оливье" остаются главными блюдами для россиян на Новый год, выяснило РИА Новости из совместного исследования производителя индейки "Индилайт" и бренда товаров для дома "Cozy home". "Новогоднее меню… остается узнаваемым и почти каноничным. В числе обязательных блюд: бутерброды с красной икрой – их выбирают 78% участников опроса, салат "Оливье" – его готовят 75% опрошенных. Еще 62% включают в праздничное меню различные нарезки – мясные, сырные и овощные, а также запеченное мясо", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,2 тысячи россиян. Три четверти россиян готовят на Новый год самостоятельно, воспринимая это как часть новогодних традиций. Каждый пятый сочетает домашнюю еду с покупной, и лишь менее 2% празднуют в ресторане. Именно приготовление новогодних блюд является для россиян начальной точкой для создания новогодней атмосферы - в этом признался 81% опрошенных. Еще для двух третей респондентов важным элементом праздника является украшение дома.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия