Медианный чек на покупку нового авто в "СберАвто" составил 1,6 млн рублей - 26.12.2025, ПРАЙМ
Медианный чек на покупку нового авто в "СберАвто" составил 1,6 млн рублей
бизнес
финансы
сберавто
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Медианный чек на онлайн-покупку нового автомобиля в сервисе "СберАвто" в 2025 году составил 1,6 миллиона рублей, при этом средняя стоимость оформленного автокредита на новые машины составила 1,43 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в сервисе для покупки, обслуживания и продажи автомобилей "СберАвто". "По данным сервиса "СберАвто", медианный чек на покупку нового авто онлайн в 2025 году составил 1,6 миллиона рублей... Средний чек автокредита, оформленного в "Сбере" на покупку новых авто, составил 1,43 миллиона рублей", - рассказали в пресс-службе сервиса. Там отметили, что всплеск продаж наблюдался в конце года, когда клиенты стремились успеть оформить покупку до изменений расчета утилизационного сбора. Аналитики "СберАвто" ожидают, что продажи новых автомобилей в России по итогам текущего года составят 1,31 миллиона единиц, такой прогноз они сделали на основе данных агентства "Автостат" по результатам продаж новых авто за 11 месяцев. В начале декабря "Автостат" сообщал, что в России за ноябрь продали 127,9 тысячи новых легковушек - это на 5% больше, чем годом ранее. При этом за январь-ноябрь наблюдается снижение продаж на 17,8%, до 1,19 миллиона машин.
2025
бизнес, финансы, сберавто
Бизнес, Финансы, СберАвто
02:38 26.12.2025
 
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Медианный чек на онлайн-покупку нового автомобиля в сервисе "СберАвто" в 2025 году составил 1,6 миллиона рублей, при этом средняя стоимость оформленного автокредита на новые машины составила 1,43 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в сервисе для покупки, обслуживания и продажи автомобилей "СберАвто".
"По данным сервиса "СберАвто", медианный чек на покупку нового авто онлайн в 2025 году составил 1,6 миллиона рублей... Средний чек автокредита, оформленного в "Сбере" на покупку новых авто, составил 1,43 миллиона рублей", - рассказали в пресс-службе сервиса.
Там отметили, что всплеск продаж наблюдался в конце года, когда клиенты стремились успеть оформить покупку до изменений расчета утилизационного сбора.
Аналитики "СберАвто" ожидают, что продажи новых автомобилей в России по итогам текущего года составят 1,31 миллиона единиц, такой прогноз они сделали на основе данных агентства "Автостат" по результатам продаж новых авто за 11 месяцев.
В начале декабря "Автостат" сообщал, что в России за ноябрь продали 127,9 тысячи новых легковушек - это на 5% больше, чем годом ранее. При этом за январь-ноябрь наблюдается снижение продаж на 17,8%, до 1,19 миллиона машин.
 
Заголовок открываемого материала