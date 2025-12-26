https://1prime.ru/20251226/chp-865961143.html

В России приостановили продажи партии напитка Aloe Vera

В России приостановили продажи партии напитка Aloe Vera - 26.12.2025, ПРАЙМ

В России приостановили продажи партии напитка Aloe Vera

Роспотребнадзор инициировал приостановление продажи партии напитка Aloe Vera, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T21:09+0300

2025-12-26T21:09+0300

2025-12-26T21:09+0300

бизнес

россия

москва

роспотребнадзор

магнит

акит

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865959165_0:61:811:518_1920x0_80_0_0_38e2f32d922233bf1cb2d455c745fa05.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Роспотребнадзор инициировал приостановление продажи партии напитка Aloe Vera, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. В пятницу Telegram-канал Mash сообщил, что работники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка Aloe Vera ацетон. Позже пресс-служба торговой сети сообщила, что ретейлер снимает с продажи напиток и проведет внеплановую проверку. Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидрасследование. "Роспотребнадзор направил в адрес ООО "Оператор‑ЦРПТ" требование о приостановлении возможности реализации 138 тысяч единиц продукции в розничных магазинах до дополнительного уведомления. В настоящее время блокировка на кассах установлена", - рассказали в Роспотребнадзоре. Там уточнили, что ведомство направило письмо в адрес Ассоциации компаний интернет‑торговли (АКИТ) с просьбой довести до участников рынка электронной торговли (включая маркетплейсы) необходимость принятия исчерпывающих мер, исключающих дистанционную реализацию продукции, не соответствующей требованиям законодательства и потенциально создающей риски для здоровья потребителей. "Управлением Роспотребнадзора по г. Москве начата внеплановая выездная проверка в отношении АО "Тандер" (сеть "Магнит"). В ходе проверки отобрано 11 образцов напитка из трех партий. Отобранные образцы направлены в Испытательно‑лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" для проведения исследований", - уточнили в ведомстве. Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области начаты проверочные мероприятия в отношении производителя - ООО "Вельта‑Пенза". О начале проверки уведомлена прокуратура Пензенской области. ООО "Вельта‑Пенза" выдано предписание о приостановлении реализации всей имеющейся на производстве партии напитка Aloe Vera.

https://1prime.ru/20251019/otravlenie-863689054.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, роспотребнадзор, магнит, акит, общество