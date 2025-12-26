https://1prime.ru/20251226/chp-865965378.html

"Фикс Прайс" снимает с продажи напиток "Алоэ Вера"

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Ритейлер "Фикс Прайс" снимает с продажи напиток "Алоэ Вера" и проводит проверку продукции после сообщений о выявлении в ней ацетона, заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера. В пятницу Telegram-канал Mash написал, что работники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырех бутылках напитка "Алоэ Вера" ацетон. Позже пресс-служба торговой сети сообщила, что ритейлер снимает с продажи напиток и проведет внеплановую проверку. Тогда же в пресс-службе Роспотребнадзора заявили журналистам, что управление по Москве начало эпидрасследование из-за информации о выявлении в напитке "Алоэ Вера", предположительно, технической жидкости в магазине "Магнит". А Центр развития перспективных технологий, оператор системы маркировки "Честный знак", сообщил, что система заблокировала ряд партий напитка "Алоэ Вера", 138 тысяч бутылок, купить их будет невозможно. "Напиток ("Алоэ Вера" - ред.) изымают из продажи и проводят проверку", - сообщили в пресс-службе "Фикс Прайса".

