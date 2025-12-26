https://1prime.ru/20251226/dmitriev-865946299.html
В Кремле проанализировали информацию, полученную от Дмитриева
В Кремле проанализировали информацию, полученную от Дмитриева - 26.12.2025, ПРАЙМ
В Кремле проанализировали информацию, полученную от Дмитриева
В Кремле проанализировали информацию, полученную от спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева по итогам поездки в США, сообщил пресс-секретарь... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T14:53+0300
2025-12-26T14:53+0300
2025-12-26T14:53+0300
россия
общество
рф
сша
кирилл дмитриев
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860386753_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_470280f1387d81a958b69f09f0a0e7a7.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В Кремле проанализировали информацию, полученную от спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева по итогам поездки в США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "После того, как Дмитриев доложил президенту об итогах своей поездки в Америку, об итогах своих контактов с американцами, эта информация была проанализирована, и по поручению президента (России Владимира - ред.) Путина состоялся контакт между представителями администраций России и Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20251225/ukraina-865900473.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860386753_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_d5df5a856a0ab268b2f495ad7b0561a2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, сша, кирилл дмитриев, дмитрий песков
РОССИЯ, Общество , РФ, США, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков
В Кремле проанализировали информацию, полученную от Дмитриева
Песков: в Кремле проанализировали информацию по итогам поездки Дмитриева в США