В Кремле проанализировали информацию, полученную от Дмитриева - 26.12.2025
В Кремле проанализировали информацию, полученную от Дмитриева
В Кремле проанализировали информацию, полученную от Дмитриева - 26.12.2025, ПРАЙМ
В Кремле проанализировали информацию, полученную от Дмитриева
В Кремле проанализировали информацию, полученную от спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева по итогам поездки в США, сообщил пресс-секретарь... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T14:53+0300
2025-12-26T14:53+0300
россия
общество
рф
сша
кирилл дмитриев
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860386753_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_470280f1387d81a958b69f09f0a0e7a7.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В Кремле проанализировали информацию, полученную от спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева по итогам поездки в США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "После того, как Дмитриев доложил президенту об итогах своей поездки в Америку, об итогах своих контактов с американцами, эта информация была проанализирована, и по поручению президента (России Владимира - ред.) Путина состоялся контакт между представителями администраций России и Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.
рф
сша
россия, общество , рф, сша, кирилл дмитриев, дмитрий песков
РОССИЯ, Общество , РФ, США, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков
14:53 26.12.2025
 
В Кремле проанализировали информацию, полученную от Дмитриева

Песков: в Кремле проанализировали информацию по итогам поездки Дмитриева в США

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В Кремле проанализировали информацию, полученную от спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева по итогам поездки в США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"После того, как Дмитриев доложил президенту об итогах своей поездки в Америку, об итогах своих контактов с американцами, эта информация была проанализирована, и по поручению президента (России Владимира - ред.) Путина состоялся контакт между представителями администраций России и Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.
РОССИЯ Общество РФ США Кирилл Дмитриев Дмитрий Песков
 
 
