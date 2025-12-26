https://1prime.ru/20251226/dmitriev-865946299.html

В Кремле проанализировали информацию, полученную от Дмитриева

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В Кремле проанализировали информацию, полученную от спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева по итогам поездки в США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "После того, как Дмитриев доложил президенту об итогах своей поездки в Америку, об итогах своих контактов с американцами, эта информация была проанализирована, и по поручению президента (России Владимира - ред.) Путина состоялся контакт между представителями администраций России и Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.

