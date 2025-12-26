https://1prime.ru/20251226/dolina-865938387.html

СМИ сообщили о ДТП с автомобилем Долиной

СМИ сообщили о ДТП с автомобилем Долиной - 26.12.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили о ДТП с автомобилем Долиной

Принадлежащий певице Ларисе Долиной премиуv-автомобиль Toyota Alphard попал в аварию в Москве, сообщил Life. | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T11:32+0300

2025-12-26T11:32+0300

2025-12-26T11:32+0300

москва

volkswagen

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865663598_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_07afc35467a376f8e0280330618573c2.jpg

МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Принадлежащий певице Ларисе Долиной премиуv-автомобиль Toyota Alphard попал в аварию в Москве, сообщил Life."Автомобиль, владельцем которого является певица, столкнулся с Volkswagen в Строгино около двух месяцев назад. В результате аварии на черной Toyota были повреждены водительская дверь, стекла, фары и зеркала. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал", — говорится в публикации.По информации издания, ремонт автомобиля, выпущенного в 2024 году, мог обойтись примерно в миллион рублей. Заметная часть расходов связана с деталями, приобретение которых представляет сложность."Примечательно, что автомобиль Долина приобрела в апреле этого года за примерно 16 миллионов рублей. В это же время она активно жаловалась на то, что у нее "нет денег", — заключили авторы.В четверг Московский городской суд вынес решение о том, что Долина обязана освободить квартиру в Хамовниках, которую она продала Полине Лурье. Также суд снял с регистрационного учета дочь и внучку Долиной, которые были там прописаны. Решение вступило в силу незамедлительно. Адвокат покупательницы, Светлана Свириденко, сообщила, что Лурье планирует требовать от Ларисы Долиной возмещения затрат, связанных с судебными разбирательствами по признанию законности сделки по квартире в Хамовниках. Верховный суд России 16 декабря подтвердил право собственности Полины Лурье на квартиру в Хамовниках, приобретенную у Долиной за 112 миллионов рублей. Ранее принятые судебные акты, оставлявшие недвижимость за певицей, утверждавшей, что она заключила сделку под влиянием обманщиков, были аннулированы.

https://1prime.ru/20251226/dolina-865936629.html

https://1prime.ru/20251225/dolina-865923278.html

https://1prime.ru/20251226/zaschita--865931828.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, volkswagen, верховный суд