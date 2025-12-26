Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о ДТП с автомобилем Долиной - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251226/dolina-865938387.html
СМИ сообщили о ДТП с автомобилем Долиной
СМИ сообщили о ДТП с автомобилем Долиной - 26.12.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о ДТП с автомобилем Долиной
Принадлежащий певице Ларисе Долиной премиуv-автомобиль Toyota Alphard попал в аварию в Москве, сообщил Life. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T11:32+0300
2025-12-26T11:32+0300
москва
volkswagen
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865663598_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_07afc35467a376f8e0280330618573c2.jpg
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Принадлежащий певице Ларисе Долиной премиуv-автомобиль Toyota Alphard попал в аварию в Москве, сообщил Life."Автомобиль, владельцем которого является певица, столкнулся с Volkswagen в Строгино около двух месяцев назад. В результате аварии на черной Toyota были повреждены водительская дверь, стекла, фары и зеркала. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал", — говорится в публикации.По информации издания, ремонт автомобиля, выпущенного в 2024 году, мог обойтись примерно в миллион рублей. Заметная часть расходов связана с деталями, приобретение которых представляет сложность."Примечательно, что автомобиль Долина приобрела в апреле этого года за примерно 16 миллионов рублей. В это же время она активно жаловалась на то, что у нее "нет денег", — заключили авторы.В четверг Московский городской суд вынес решение о том, что Долина обязана освободить квартиру в Хамовниках, которую она продала Полине Лурье. Также суд снял с регистрационного учета дочь и внучку Долиной, которые были там прописаны. Решение вступило в силу незамедлительно. Адвокат покупательницы, Светлана Свириденко, сообщила, что Лурье планирует требовать от Ларисы Долиной возмещения затрат, связанных с судебными разбирательствами по признанию законности сделки по квартире в Хамовниках. Верховный суд России 16 декабря подтвердил право собственности Полины Лурье на квартиру в Хамовниках, приобретенную у Долиной за 112 миллионов рублей. Ранее принятые судебные акты, оставлявшие недвижимость за певицей, утверждавшей, что она заключила сделку под влиянием обманщиков, были аннулированы.
https://1prime.ru/20251226/dolina-865936629.html
https://1prime.ru/20251225/dolina-865923278.html
https://1prime.ru/20251226/zaschita--865931828.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865663598_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d6779954f0e4e602b665d50febf0f7b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, volkswagen, верховный суд
МОСКВА, Volkswagen, Верховный суд
11:32 26.12.2025
 
СМИ сообщили о ДТП с автомобилем Долиной

Life: автомобиль Долиной попал в ДТП в Москве

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Певица Лариса Долина. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Принадлежащий певице Ларисе Долиной премиуv-автомобиль Toyota Alphard попал в аварию в Москве, сообщил Life.
"Автомобиль, владельцем которого является певица, столкнулся с Volkswagen в Строгино около двух месяцев назад. В результате аварии на черной Toyota были повреждены водительская дверь, стекла, фары и зеркала. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал", — говорится в публикации.
Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
С квартиры, которую продала Долина, еще не сняли арест
10:52
По информации издания, ремонт автомобиля, выпущенного в 2024 году, мог обойтись примерно в миллион рублей. Заметная часть расходов связана с деталями, приобретение которых представляет сложность.
"Примечательно, что автомобиль Долина приобрела в апреле этого года за примерно 16 миллионов рублей. В это же время она активно жаловалась на то, что у нее "нет денег", — заключили авторы.
Певица Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
"С размахом". СМИ узнали, что ждет Долину после решения о выселении
Вчера, 20:46
В четверг Московский городской суд вынес решение о том, что Долина обязана освободить квартиру в Хамовниках, которую она продала Полине Лурье. Также суд снял с регистрационного учета дочь и внучку Долиной, которые были там прописаны. Решение вступило в силу незамедлительно.
Адвокат покупательницы, Светлана Свириденко, сообщила, что Лурье планирует требовать от Ларисы Долиной возмещения затрат, связанных с судебными разбирательствами по признанию законности сделки по квартире в Хамовниках.
Верховный суд России 16 декабря подтвердил право собственности Полины Лурье на квартиру в Хамовниках, приобретенную у Долиной за 112 миллионов рублей. Ранее принятые судебные акты, оставлявшие недвижимость за певицей, утверждавшей, что она заключила сделку под влиянием обманщиков, были аннулированы.
Фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова (в центре) - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Защита курьера, которая забрала деньги у Долиной, обжаловала приговор
08:33
 
МОСКВАVolkswagenВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала