СМИ сообщили, что Долина устроила в квартире в Хамовниках
Певица Лариса Долина начала вывозить свои вещи из проданной квартиры в Хамовниках, сообщает Life. 26.12.2025
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Певица Лариса Долина начала вывозить свои вещи из проданной квартиры в Хамовниках, сообщает Life."Огромный баул с вещами певицы, которые она долями вывозит из квартиры, заметили около часа назад в салоне ее премиум-авто Toyota Alphard", — говорится в публикации.По данным источника, вещи вывозят на автомобиле, который несколько месяцев назад попал в аварию в Москве и нуждался в ремонте на сумму в примерно один миллион рублей.В четверг Мосгорсуд постановил, что Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках, купленную у нее Полиной Лурье. Суд также распорядился снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там зарегистрированы. Решение вступило в силу незамедлительно.Адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявила, что Лурье планирует взыскать с Ларисы Долиной судебные издержки, связанные с признанием законности сделки по продаже квартиры в Хамовниках.16 декабря Верховный суд России признал Полину Лурье законной владелицей квартиры в Хамовниках, которую она приобрела у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, которые оставляли недвижимость в собственности певицы и основывались на утверждениях, что на момент сделки она подверглась влиянию мошенников, были отменены.
