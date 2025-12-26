Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили, что Долина устроила в квартире в Хамовниках - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251226/dolina-865950444.html
СМИ сообщили, что Долина устроила в квартире в Хамовниках
СМИ сообщили, что Долина устроила в квартире в Хамовниках - 26.12.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили, что Долина устроила в квартире в Хамовниках
Певица Лариса Долина начала вывозить свои вещи из проданной квартиры в Хамовниках, сообщает Life. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T17:12+0300
2025-12-26T17:12+0300
бизнес
недвижимость
москва
общество
верховный суд
мосгорсуд
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865267711_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_67405721f29d9d34d1f5d08e24b6932b.jpg
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Певица Лариса Долина начала вывозить свои вещи из проданной квартиры в Хамовниках, сообщает Life."Огромный баул с вещами певицы, которые она долями вывозит из квартиры, заметили около часа назад в салоне ее премиум-авто Toyota Alphard", — говорится в публикации.По данным источника, вещи вывозят на автомобиле, который несколько месяцев назад попал в аварию в Москве и нуждался в ремонте на сумму в примерно один миллион рублей.В четверг Мосгорсуд постановил, что Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках, купленную у нее Полиной Лурье. Суд также распорядился снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там зарегистрированы. Решение вступило в силу незамедлительно.Адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявила, что Лурье планирует взыскать с Ларисы Долиной судебные издержки, связанные с признанием законности сделки по продаже квартиры в Хамовниках.16 декабря Верховный суд России признал Полину Лурье законной владелицей квартиры в Хамовниках, которую она приобрела у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, которые оставляли недвижимость в собственности певицы и основывались на утверждениях, что на момент сделки она подверглась влиянию мошенников, были отменены.
https://1prime.ru/20251226/dolina-865936629.html
https://1prime.ru/20251225/dolina-865923443.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865267711_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_84371193d7bb00cdba44f1c7cb4c5dfd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, москва, общество , верховный суд, мосгорсуд, toyota camry
Бизнес, Недвижимость, МОСКВА, Общество , Верховный суд, Мосгорсуд, Toyota Camry
17:12 26.12.2025
 
СМИ сообщили, что Долина устроила в квартире в Хамовниках

Life: Долина начала вывозить вещи из жилья в Хамовниках

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Певица Лариса Долина. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Певица Лариса Долина начала вывозить свои вещи из проданной квартиры в Хамовниках, сообщает Life.
"Огромный баул с вещами певицы, которые она долями вывозит из квартиры, заметили около часа назад в салоне ее премиум-авто Toyota Alphard", — говорится в публикации.
Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
С квартиры, которую продала Долина, еще не сняли арест
10:52
По данным источника, вещи вывозят на автомобиле, который несколько месяцев назад попал в аварию в Москве и нуждался в ремонте на сумму в примерно один миллион рублей.
В четверг Мосгорсуд постановил, что Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках, купленную у нее Полиной Лурье. Суд также распорядился снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там зарегистрированы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявила, что Лурье планирует взыскать с Ларисы Долиной судебные издержки, связанные с признанием законности сделки по продаже квартиры в Хамовниках.
16 декабря Верховный суд России признал Полину Лурье законной владелицей квартиры в Хамовниках, которую она приобрела у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, которые оставляли недвижимость в собственности певицы и основывались на утверждениях, что на момент сделки она подверглась влиянию мошенников, были отменены.
Певица Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Адвокат раскрыла, как Долина отреагировала на решение суда о выселении
Вчера, 20:50
 
БизнесНедвижимостьМОСКВАОбществоВерховный судМосгорсудToyota Camry
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала