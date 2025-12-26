Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Адвокат Лурье попросила Долину освободить квартиру до 30 декабря - 26.12.2025
Адвокат Лурье попросила Долину освободить квартиру до 30 декабря
Адвокат Лурье попросила Долину освободить квартиру до 30 декабря - 26.12.2025, ПРАЙМ
Адвокат Лурье попросила Долину освободить квартиру до 30 декабря
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила РИА Новости, что попросила певицу Ларису Долину освободить квартиру в Хамовниках до 30 декабря. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T17:59+0300
2025-12-26T17:59+0300
бизнес
общество
россия
мосгорсуд
верховный суд
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила РИА Новости, что попросила певицу Ларису Долину освободить квартиру в Хамовниках до 30 декабря. "Я передала Долиной просьбу Полины, чтобы она съехала хотя бы до 30 декабря, но ее адвокат ответила отказом, сейчас я направлю требование, в котором мы просим освободить квартиру до 30 декабря", - сказала собеседница агентства. Мосгорсуд в четверг вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Решение вступило в силу незамедлительно. После заседания в четверг адвокат покупательницы Свириденко сообщила журналистам, что Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках добровольно в разумный срок, и в случае, если этого не произойдёт, этим займутся судебные приставы. Адвокат Долиной Мария Пухова заявила, что для принудительного выселения из квартиры приставы должны возбудить исполнительное производство, для этого им нужно принести мотивированное решение в рабочее время. По словам адвоката, оно будет готово 30 декабря, то есть в последний рабочий день в этом году. У певицы будет время выселиться до конца январских праздников. Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
бизнес, общество , россия, мосгорсуд, верховный суд
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Мосгорсуд, Верховный суд
17:59 26.12.2025
 
Адвокат Лурье попросила Долину освободить квартиру до 30 декабря

Адвокат Свириденко попросила Долину освободить квартиру до 30 декабря

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила РИА Новости, что попросила певицу Ларису Долину освободить квартиру в Хамовниках до 30 декабря.
"Я передала Долиной просьбу Полины, чтобы она съехала хотя бы до 30 декабря, но ее адвокат ответила отказом, сейчас я направлю требование, в котором мы просим освободить квартиру до 30 декабря", - сказала собеседница агентства.
Мосгорсуд в четверг вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Решение вступило в силу незамедлительно.
После заседания в четверг адвокат покупательницы Свириденко сообщила журналистам, что Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках добровольно в разумный срок, и в случае, если этого не произойдёт, этим займутся судебные приставы.
Адвокат Долиной Мария Пухова заявила, что для принудительного выселения из квартиры приставы должны возбудить исполнительное производство, для этого им нужно принести мотивированное решение в рабочее время.
По словам адвоката, оно будет готово 30 декабря, то есть в последний рабочий день в этом году. У певицы будет время выселиться до конца январских праздников.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
