Адвокат Лурье попросила Долину освободить квартиру до 30 декабря

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила РИА Новости, что попросила певицу Ларису Долину освободить квартиру в Хамовниках до 30 декабря. "Я передала Долиной просьбу Полины, чтобы она съехала хотя бы до 30 декабря, но ее адвокат ответила отказом, сейчас я направлю требование, в котором мы просим освободить квартиру до 30 декабря", - сказала собеседница агентства. Мосгорсуд в четверг вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Решение вступило в силу незамедлительно. После заседания в четверг адвокат покупательницы Свириденко сообщила журналистам, что Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках добровольно в разумный срок, и в случае, если этого не произойдёт, этим займутся судебные приставы. Адвокат Долиной Мария Пухова заявила, что для принудительного выселения из квартиры приставы должны возбудить исполнительное производство, для этого им нужно принести мотивированное решение в рабочее время. По словам адвоката, оно будет готово 30 декабря, то есть в последний рабочий день в этом году. У певицы будет время выселиться до конца январских праздников. Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
