Акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Акционеры "Роснефти" утвердили выплату 11,56 рубля на акцию в качестве промежуточных дивидендов, сообщает компания по итогам внеочередного собрания. "Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2025 года в денежной форме в размере 11 руб. 56 коп. (одиннадцать рублей пятьдесят шесть копеек) на одну размещенную акцию", - говорится в сообщении. Дата, на которую определяются лица для выплаты дивидендов, - 12 января. "Роснефть" с 2022 года выплачивает дивиденды формально по результатам девяти месяцев, но из прибыли по МСФО за шесть месяцев - в размере 50% от нее. Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии составила 245 миллиардов рублей, что в 3,2 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Акционеры "Роснефти" утвердили выплату 11,56 рубля на акцию в качестве промежуточных дивидендов, сообщает компания по итогам внеочередного собрания.
"Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2025 года в денежной форме в размере 11 руб. 56 коп. (одиннадцать рублей пятьдесят шесть копеек) на одну размещенную акцию", - говорится в сообщении.
Дата, на которую определяются лица для выплаты дивидендов, - 12 января.
"Роснефть
" с 2022 года выплачивает дивиденды формально по результатам девяти месяцев, но из прибыли по МСФО за шесть месяцев - в размере 50% от нее. Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии составила 245 миллиардов рублей, что в 3,2 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
