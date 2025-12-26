Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт электроэнергии из России по итогам 2025 года незначительно снизится
Экспорт электроэнергии из России по итогам 2025 года незначительно снизится
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России по итогам 2025 года незначительно снизится, в основном из-за роста энергопотребления на Дальнем Востоке, заявили РИА Новости в компании, являющейся единственным оператором экспорта и импорта электроэнергии в РФ "Интер РАО". "По предварительным итогам года ожидается незначительное снижение экспорта, в основном из-за опережающего роста электропотребления в объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока, что привело к снижению объема экспортных поставок", - сообщили в пресс-службе. Основными направлениями поставки электроэнергии в последние годы традиционно являются Казахстан и Монголия. Также значимым направлением экспорта является южное направление, включающее Грузию, Турцию и другие страны региона, добавили там. Также в "Интер РАО" рассказали, что объем экспортной поставки в 2026 году будет определяться балансовой ситуацией как в ЕЭС России, так и в энергосистемах зарубежных стран. Ранее сообщалось, что экспорт электроэнергии из России за январь-сентябрь 2025 года снизился на 0,2%, до 5,533 миллиарда кВт.ч. Экспорт в Китай за девять месяцев уменьшился в 2 раза и составил 0,3 миллиарда кВт.ч., в Казахстан увеличился на 10%, до 3,3 миллиарда кВт.ч, а в Монголию снизился примерно на 22%, до 0,7 миллиарда кВт.ч. В июне в компании заявляли, что по итогам года ожидалось снижение экспорта из РФ на 4%. Экспорт электроэнергии из России снизился за прошлый год на 17,6%, до 8,53 миллиарда кВт.ч.
Экспорт электроэнергии из России по итогам 2025 года незначительно снизится

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России по итогам 2025 года незначительно снизится, в основном из-за роста энергопотребления на Дальнем Востоке, заявили РИА Новости в компании, являющейся единственным оператором экспорта и импорта электроэнергии в РФ "Интер РАО".
"По предварительным итогам года ожидается незначительное снижение экспорта, в основном из-за опережающего роста электропотребления в объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока, что привело к снижению объема экспортных поставок", - сообщили в пресс-службе.
Основными направлениями поставки электроэнергии в последние годы традиционно являются Казахстан и Монголия. Также значимым направлением экспорта является южное направление, включающее Грузию, Турцию и другие страны региона, добавили там.
Также в "Интер РАО" рассказали, что объем экспортной поставки в 2026 году будет определяться балансовой ситуацией как в ЕЭС России, так и в энергосистемах зарубежных стран.
Ранее сообщалось, что экспорт электроэнергии из России за январь-сентябрь 2025 года снизился на 0,2%, до 5,533 миллиарда кВт.ч. Экспорт в Китай за девять месяцев уменьшился в 2 раза и составил 0,3 миллиарда кВт.ч., в Казахстан увеличился на 10%, до 3,3 миллиарда кВт.ч, а в Монголию снизился примерно на 22%, до 0,7 миллиарда кВт.ч.
В июне в компании заявляли, что по итогам года ожидалось снижение экспорта из РФ на 4%.
Экспорт электроэнергии из России снизился за прошлый год на 17,6%, до 8,53 миллиарда кВт.ч.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Путин поручил представить идеи механизмов для поддержки электроэнергетики
15 декабря, 20:03
 
Заголовок открываемого материала