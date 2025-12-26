АСВ просит суд признать банкротами экс-руководителей Внешпромбанка
МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий Внешпромбанка просит арбитражный суд Москвы признать банкротами двух бывших руководителей этой кредитной организации – первого вице-президента Али Аджину и руководителя кредитного отдела Марию Клюеву, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В реестр требований кредиторов Клюевой АСВ просит включить требования Внешпромбанка в размере более 130,5 миллиарда рублей, размер задолженности Аджины пока не уточняется. Обоснованность заявлений о банкротстве Клюевой и Аджины суд проверит соответственно 15 января и 2 февраля.
Оба должника являются фигурантами уголовного дела о хищении денежных средств банка. По версии следствия МВД, в Москве в апреле 2009 года основной собственник Внешпромбанка Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус, президент банка, создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент Елена Глушакова, Аджина, Клюева и другие лица.
По декабрь 2015 года они присвоили вверенные Маркус денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия – всего на сумму более 156 миллиардов рублей.
Беджамов скрывается в Великобритании, он заочно приговорен к 14 годам колонии. Маркус и Глушакова уже были осуждены за хищение денежных средств банка к различным срокам лишения свободы. Внешпромбанк обанкротился в 2016 году, его долги превышают 215 миллиардов рублей.