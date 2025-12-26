Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Основные фондовые индексы США готовятся завершить неделю ростом - 26.12.2025
Основные фондовые индексы США готовятся завершить неделю ростом
Основные фондовые индексы США готовятся завершить неделю ростом - 26.12.2025, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы США готовятся завершить неделю ростом
Основные фондовые индексы США готовятся завершить неделю ростом, несмотря на слабое снижение в пятницу вечером, свидетельствуют данные торгов. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T18:43+0300
2025-12-26T18:43+0300
рынок
торги
индексы
сша
dow jones
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США готовятся завершить неделю ростом, несмотря на слабое снижение в пятницу вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.19 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,10% относительно предыдущего закрытия - до 48 683,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,09% - до 23 591,38 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,02%, до 6 930,83 пункта. С начала недели Dow Jones вырос на 1,15%, Nasdaq Composite - на 1,22%, S&amp;P 500 - на 1,41%. Инвесторы обращают внимание на низкую торговую активность на биржах в связи с рождественскими выходными и тем, что многие участники рынка ушли на каникулы. Так, в связи с празднованием накануне биржи в США не работали. Следующее заседание ФРС пройдет 27-28 января. По данным CME Group, более 80% аналитиков ждут сохранение учетной ставки регулятора на текущем уровне в 3,5-3,75%. При этом чуть более половины опрошенных ждут ее понижения в марте.
рынок, торги, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
18:43 26.12.2025
 
Основные фондовые индексы США готовятся завершить неделю ростом

Биржи США готовятся завершить неделю ростом, несмотря на снижение в пятницу

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США готовятся завершить неделю ростом, несмотря на слабое снижение в пятницу вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.19 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,10% относительно предыдущего закрытия - до 48 683,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,09% - до 23 591,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,02%, до 6 930,83 пункта.
С начала недели Dow Jones вырос на 1,15%, Nasdaq Composite - на 1,22%, S&P 500 - на 1,41%.
Инвесторы обращают внимание на низкую торговую активность на биржах в связи с рождественскими выходными и тем, что многие участники рынка ушли на каникулы. Так, в связи с празднованием накануне биржи в США не работали.
Следующее заседание ФРС пройдет 27-28 января. По данным CME Group, более 80% аналитиков ждут сохранение учетной ставки регулятора на текущем уровне в 3,5-3,75%. При этом чуть более половины опрошенных ждут ее понижения в марте.
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Цены на золото выросли на данных по экономике США
26 ноября, 09:36
 
РынокТоргиИндексыСШАDow JonesNasdaq Composite
 
 
