Основные фондовые индексы США готовятся завершить неделю ростом

2025-12-26T18:43+0300

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США готовятся завершить неделю ростом, несмотря на слабое снижение в пятницу вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.19 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,10% относительно предыдущего закрытия - до 48 683,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,09% - до 23 591,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,02%, до 6 930,83 пункта. С начала недели Dow Jones вырос на 1,15%, Nasdaq Composite - на 1,22%, S&P 500 - на 1,41%. Инвесторы обращают внимание на низкую торговую активность на биржах в связи с рождественскими выходными и тем, что многие участники рынка ушли на каникулы. Так, в связи с празднованием накануне биржи в США не работали. Следующее заседание ФРС пройдет 27-28 января. По данным CME Group, более 80% аналитиков ждут сохранение учетной ставки регулятора на текущем уровне в 3,5-3,75%. При этом чуть более половины опрошенных ждут ее понижения в марте.

сша

