Цена на золото готовится завершить третью подряд неделю ростом

Цена на золото готовится завершить третью подряд неделю ростом

2025-12-26T18:46+0300

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается более чем на 1% в пятницу вечером, готовится показать третий подряд недельный рост, следует из данных торгов. По состоянию на 18.20 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 56,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,25% - до 4 559,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 5,28% - до 75,472 доллара за унцию. С понедельника стоимость золота выросла на 3,6%. За две предыдущие недели драгоценный металл подорожал на 2% и 1,4% соответственно. Аналитики отмечают, что рост котировок золота и серебра поддерживают ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. "Перспектива снижения процентных ставок в США по-прежнему поддерживает спрос на золото и серебро, поднимая цены на оба металла до новых рекордных максимумов. Низкая ликвидность усиливает волатильность всех драгоценных металлов", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). Следующее заседание ФРС пройдет 27-28 января. По данным CME Group, более 80% аналитиков ждут сохранения учетной ставки регулятора на текущем уровне в 3,5-3,75%. При этом чуть более половины опрошенных ждут ее понижения в марте.

