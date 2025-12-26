Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото готовится завершить третью подряд неделю ростом - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251226/ekonomika-865954760.html
Цена на золото готовится завершить третью подряд неделю ростом
Цена на золото готовится завершить третью подряд неделю ростом - 26.12.2025, ПРАЙМ
Цена на золото готовится завершить третью подряд неделю ростом
Стоимость золота поднимается более чем на 1% в пятницу вечером, готовится показать третий подряд недельный рост, следует из данных торгов. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T18:46+0300
2025-12-26T18:46+0300
рынок
торги
сша
comex
ubs
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается более чем на 1% в пятницу вечером, готовится показать третий подряд недельный рост, следует из данных торгов. По состоянию на 18.20 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 56,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,25% - до 4 559,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 5,28% - до 75,472 доллара за унцию. С понедельника стоимость золота выросла на 3,6%. За две предыдущие недели драгоценный металл подорожал на 2% и 1,4% соответственно. Аналитики отмечают, что рост котировок золота и серебра поддерживают ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. "Перспектива снижения процентных ставок в США по-прежнему поддерживает спрос на золото и серебро, поднимая цены на оба металла до новых рекордных максимумов. Низкая ликвидность усиливает волатильность всех драгоценных металлов", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). Следующее заседание ФРС пройдет 27-28 января. По данным CME Group, более 80% аналитиков ждут сохранения учетной ставки регулятора на текущем уровне в 3,5-3,75%. При этом чуть более половины опрошенных ждут ее понижения в марте.
https://1prime.ru/20251226/zoloto-865919875.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, comex, ubs, мировая экономика
Рынок, Торги, США, Comex, UBS, Мировая экономика
18:46 26.12.2025
 
Цена на золото готовится завершить третью подряд неделю ростом

Цена на золото поднялась более чем на 1%

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается более чем на 1% в пятницу вечером, готовится показать третий подряд недельный рост, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.20 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 56,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,25% - до 4 559,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 5,28% - до 75,472 доллара за унцию.
С понедельника стоимость золота выросла на 3,6%. За две предыдущие недели драгоценный металл подорожал на 2% и 1,4% соответственно.
Аналитики отмечают, что рост котировок золота и серебра поддерживают ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
"Перспектива снижения процентных ставок в США по-прежнему поддерживает спрос на золото и серебро, поднимая цены на оба металла до новых рекордных максимумов. Низкая ликвидность усиливает волатильность всех драгоценных металлов", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
Следующее заседание ФРС пройдет 27-28 января. По данным CME Group, более 80% аналитиков ждут сохранения учетной ставки регулятора на текущем уровне в 3,5-3,75%. При этом чуть более половины опрошенных ждут ее понижения в марте.
Металлург переносит горячий отлитый золотой слиток высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
"Потенциал — не резиновый": что будет с золотом в 2026-м
07:07
 
РынокТоргиСШАComexUBSМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала