https://1prime.ru/20251226/ekonomika-865956650.html

Оборот розничной торговли в России в ноябре вырос на 3,3 процента

Оборот розничной торговли в России в ноябре вырос на 3,3 процента - 26.12.2025, ПРАЙМ

Оборот розничной торговли в России в ноябре вырос на 3,3 процента

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в России в ноябре 2025 года вырос на 3,3% в годовом выражении после 4,8% в октябре, в январе-ноябре прирост... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T19:09+0300

2025-12-26T19:09+0300

2025-12-26T19:09+0300

россия

бизнес

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/76332/56/763325614_0:398:5242:3347_1920x0_80_0_0_8cda94f6f02b2315cb8f933a822df29c.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в России в ноябре 2025 года вырос на 3,3% в годовом выражении после 4,8% в октябре, в январе-ноябре прирост составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета Росстата. "Оборот розничной торговли в ноябре 2025 года составил 5 217,2 миллиарда рублей, или 103,3% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-ноябре 2025 года - 55 181,7 миллиарда рублей, или 102,5%", - говорится в сообщении. Оборот розничной торговли в ноябре 2025 года на 96,8% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 3,2% (в ноябре 2024 года - 96,2% и 3,8% соответственно), отмечается в сообщении. "В ноябре 2025 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,5%, непродовольственных товаров - 52,5% (в ноябре 2024 года - 47,4% и 52,6% соответственно)", - уточняется там. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в ноябре 2025 года увеличился на 1,6% в годовом выражении и составил 2,481 триллиона рублей, в январе-ноябре - на 2,2%, до 26,612 триллиона рублей. В то же время оборот непродовольственных товаров в рознице в ноябре увеличился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,737 триллиона рублей. За январь-ноябрь он вырос на 2,8%, достигнув 28,57 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20251226/ekonomika-865956495.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, росстат