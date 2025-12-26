https://1prime.ru/20251226/ekonomika-865956802.html

Реальные зарплаты в России в октябре ускорили рост

Реальные зарплаты в России в октябре ускорили рост - 26.12.2025, ПРАЙМ

Реальные зарплаты в России в октябре ускорили рост

Реальные зарплаты в России в октябре ускорили рост до 6,1% в годовом выражении с 4,7% в сентябре, а по итогам десяти месяцев выросли на 4,7% по сравнению с... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T19:10+0300

2025-12-26T19:10+0300

2025-12-26T19:10+0300

россия

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_172b12a7097b90a88531f8e7e0dc50a7.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в октябре ускорили рост до 6,1% в годовом выражении с 4,7% в сентябре, а по итогам десяти месяцев выросли на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (до вычета налогов и включая премии) в октябре составила 99 тысяч 707 рублей, увеличившись на 14,3% по сравнению с октябрем прошлого года. По прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году реальные зарплаты в России вырастут на 3,4%, в 2026 году - на 2,4%, в 2027 году - на 3,9%, в 2028 году - на 3,2%.

https://1prime.ru/20251226/ekonomika-865956495.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат