2025-12-26T19:10+0300
2025-12-26T19:10+0300
2025-12-26T19:10+0300
россия
росстат
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в октябре ускорили рост до 6,1% в годовом выражении с 4,7% в сентябре, а по итогам десяти месяцев выросли на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (до вычета налогов и включая премии) в октябре составила 99 тысяч 707 рублей, увеличившись на 14,3% по сравнению с октябрем прошлого года. По прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году реальные зарплаты в России вырастут на 3,4%, в 2026 году - на 2,4%, в 2027 году - на 3,9%, в 2028 году - на 3,2%.
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в октябре ускорили рост до 6,1% в годовом выражении с 4,7% в сентябре, а по итогам десяти месяцев выросли на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (до вычета налогов и включая премии) в октябре составила 99 тысяч 707 рублей, увеличившись на 14,3% по сравнению с октябрем прошлого года.
По прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году реальные зарплаты в России вырастут на 3,4%, в 2026 году - на 2,4%, в 2027 году - на 3,9%, в 2028 году - на 3,2%.
