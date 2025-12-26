Рынок акций России за сессию вырос на 1,50 процента

https://1prime.ru/20251226/ekonomika-865956939.html
2025-12-26T19:13+0300
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 1,50% и на 0,43% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,50%, до 2754,89 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,49% до 1150,46 пункта, долларовый РТС – на 1,75%, до 1117,04 пункта. За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 0,43%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 2,83%, РТС - на 4,35%.
