Рубль по итогам торгов не изменился по отношению к юаню
2025-12-26T19:25+0300
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов не изменился по отношению к юаню и вырос за неделю: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,04 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов не изменился и составил 11,04 рубля. За неделю юань упал на 27 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,96-11,30 рубля.
