Пошлина на экспорт подсолнечного масла в январе вырастет - 26.12.2025, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт подсолнечного масла в январе вырастет
Пошлина на экспорт подсолнечного масла в январе вырастет - 26.12.2025, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт подсолнечного масла в январе вырастет
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в январе вырастет до 9298,6 рубля за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота станет нулевой, следует из... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T20:02+0300
2025-12-26T20:02+0300
сельское хозяйство
бизнес
рф
минсельхоз
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916775_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_950b8b7f98af397a0f702b8e84d119c2.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в январе вырастет до 9298,6 рубля за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота станет нулевой, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в январе рассчитана при индикативной цене 1200,2 доллара за тонну. В декабре действовала пошлина в размере 8214,5 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 1169,5 доллара за тонну. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в январе рассчитана по индикативной цене 195,7 доллара за тонну. Ее значение в декабре составляло 783,1 рубля за тонну из расчета при индикативной цене в 210,9 доллара за тонну. Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
рф
сельское хозяйство, бизнес, рф, минсельхоз, банк россия
Сельское хозяйство, Бизнес, РФ, Минсельхоз, банк Россия
20:02 26.12.2025
 
Пошлина на экспорт подсолнечного масла в январе вырастет

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в январе вырастет до 9298,6 рубля за тонну

© РИА Новости . Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкЛиния разлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе
Линия разлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Линия разлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе. Архивное фото
© РИА Новости . Георгий Зимарев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в январе вырастет до 9298,6 рубля за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота станет нулевой, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ.
Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в январе рассчитана при индикативной цене 1200,2 доллара за тонну. В декабре действовала пошлина в размере 8214,5 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 1169,5 доллара за тонну.
Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в январе рассчитана по индикативной цене 195,7 доллара за тонну. Ее значение в декабре составляло 783,1 рубля за тонну из расчета при индикативной цене в 210,9 доллара за тонну.
Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента.
Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
2 декабря, 11:50
В "Агроэкспорте" дали прогноз по увеличению экспорта растительного масла
2 декабря, 11:50
 
Сельское хозяйствоБизнесРФМинсельхозбанк Россия
 
 
