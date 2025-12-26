https://1prime.ru/20251226/ekonomika-865958133.html

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в январе вырастет

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в январе вырастет - 26.12.2025, ПРАЙМ

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в январе вырастет

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в январе вырастет до 9298,6 рубля за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота станет нулевой, следует из... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T20:02+0300

2025-12-26T20:02+0300

2025-12-26T20:02+0300

сельское хозяйство

бизнес

рф

минсельхоз

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916775_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_950b8b7f98af397a0f702b8e84d119c2.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в январе вырастет до 9298,6 рубля за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота станет нулевой, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в январе рассчитана при индикативной цене 1200,2 доллара за тонну. В декабре действовала пошлина в размере 8214,5 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 1169,5 доллара за тонну. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в январе рассчитана по индикативной цене 195,7 доллара за тонну. Ее значение в декабре составляло 783,1 рубля за тонну из расчета при индикативной цене в 210,9 доллара за тонну. Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.

https://1prime.ru/20251202/agroeksport-865123848.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, бизнес, рф, минсельхоз, банк россия