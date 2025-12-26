https://1prime.ru/20251226/ekonomika-865958284.html

Штормы на Балтике могут задержать доставку грузов в Калининград

бизнес

балтийское море

калининград

финский залив

минобороны рф

мировая экономика

КАЛИНИНГРАД, 26 дек - ПРАЙМ. Шторма на Балтике, которые начнутся в субботу, могут задержать доставку грузов в Калининград, сообщает пресс-служба компании "Оборонлогистика". "По информации отдела координации работы флота "Оборонлогистики", с 27 по 31 декабря 2025 года на переходах в Балтийском море и Финском заливе, а также в портах прогнозируется штормовая погода, которая, возможно, приведет к задержкам рейсов и грузовых операций… Тяжелые погодные условия, вызванные вторжением циклона в атмосферу над Балтийским морем, могут нарушить график работы морских линий "Усть-Луга – Балтийск" и "Санкт-Петербург – Калининград", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации. "Оборонлогистика" отмечает, что высота волн в море может достигать более шести метров, а порывы ветра - более 30 метров в секунду. Пресс-служба ГУМЧС региона также предупреждает в пятницу о сильном ветре: в субботу по Калининградской области с 8.00 (9.00 мск) до 11.00 (12.00 мск) ожидается усиление западного, северо-западного ветров до 12-17 метров в секунду, во второй половине дня на побережье - до 23 метров в секунду. На линии "Усть-Луга – Балтийск" работают четыре железнодорожных парома "Оборонлогистики": "Амбал", "Балтийск", "Генерал Черняховский", "Маршал Рокоссовский". Кроме паромов, на линии "Санкт-Петербург – Калининград" работают несколько сухогрузов. "Оборонлогистику" основали в 2011 году для расширения транспортного потенциала Минобороны России. Компания решает задачи в интересах государственных заказчиков и коммерческих организаций, предоставляет полный спектр складских и логистических услуг. Она - собственник семи морских судов и крупного контейнерного парка. Суда компании ходят под флагом РФ, работают на морских линиях "Санкт-Петербург – Калининград", "Крым – Кавказ", организуют перевозки в арктической зоне, а также доставляют проектные грузы по всему миру.

