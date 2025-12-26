Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций ощутимо вырос в конце недели - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251226/ekonomika-865958444.html
Российский рынок акций ощутимо вырос в конце недели
Российский рынок акций ощутимо вырос в конце недели - 26.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций ощутимо вырос в конце недели
Российский рынок акций в основную сессию пятницы вырос на 1,5%, закрепившись выше 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T20:11+0300
2025-12-26T20:11+0300
рынок
акции
торги
сша
украина
алексей моисеев
мосбиржа
ртс
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию пятницы вырос на 1,5%, закрепившись выше 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,50%, до 2754,89 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,49% до 1150,46 пункта, долларовый РТС – на 1,75%, до 1117,04 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 0,43%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 2,83%, РТС - на 4,35%. Разница обусловлена сильным падением курсов валют к рублю. Российский рынок акций нашел поддержку Российский рынок акций в основную сессию пятницы торговался, повышаясь на фоне геополитических надежд, и в итоге закрепился выше уровня 2700 пунктов по главному индексу. "Сообщения о продолжении переговорной активности по решению украинского конфликта приободрили инвесторов. В то же время покупки сдерживались укреплением рубля и снижением цен на нефть", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги ВК (+4,4%), "Позитива" (+3,6%), "Русала" (+3,1%), "Аэрофлота" (+2,9%). Подешевели бумаги ЮГК (-3,3%), видимо, на фоне заявлений замминистра Алексея Моисеева о том, что министерство финансов России решило продать ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) немного позже. Прогнозы Индекс Мосбиржи протестировал уровень сопротивления росту в районе 2755 пунктов, оценивает Кристина Гудым из "Финам". "При наличии позитивного фона следующим уровнем сопротивления станет зона 2787,24 пункта по индексу. Зонами поддержки могут стать уровни 2730 пунктов и 2711 пунктов", - добавляет она. Последние торговые дни года пройдут спокойно, активность инвесторов и обороты могут сойти к минимуму, ожидает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Хотя волатильность еще способны вызвать новости геополитики - по сообщениям западных СМИ, в это воскресенье может состояться встреча президентов США и Украины. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на 29 декабря - 2700-2800 пунктов", - добавляет он.
https://1prime.ru/20251226/ekonomika-865956495.html
https://1prime.ru/20251226/ekonomika-865956802.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, торги, сша, украина, алексей моисеев, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"
Рынок, Акции, Торги, США, УКРАИНА, Алексей Моисеев, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
20:11 26.12.2025
 
Российский рынок акций ощутимо вырос в конце недели

Мосбиржа: российский рынок акций в основную сессию пятницы вырос на 1,5%

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию пятницы вырос на 1,5%, закрепившись выше 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,50%, до 2754,89 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,49% до 1150,46 пункта, долларовый РТС – на 1,75%, до 1117,04 пункта.
Компенсация при увольнении - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Безработица в России в ноябре снизилась до 2,1 процента
19:05
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 0,43%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 2,83%, РТС - на 4,35%. Разница обусловлена сильным падением курсов валют к рублю.

Российский рынок акций нашел поддержку

Российский рынок акций в основную сессию пятницы торговался, повышаясь на фоне геополитических надежд, и в итоге закрепился выше уровня 2700 пунктов по главному индексу.
"Сообщения о продолжении переговорной активности по решению украинского конфликта приободрили инвесторов. В то же время покупки сдерживались укреплением рубля и снижением цен на нефть", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже подорожали бумаги ВК (+4,4%), "Позитива" (+3,6%), "Русала" (+3,1%), "Аэрофлота" (+2,9%). Подешевели бумаги ЮГК (-3,3%), видимо, на фоне заявлений замминистра Алексея Моисеева о том, что министерство финансов России решило продать ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) немного позже.

Прогнозы

Индекс Мосбиржи протестировал уровень сопротивления росту в районе 2755 пунктов, оценивает Кристина Гудым из "Финам".
"При наличии позитивного фона следующим уровнем сопротивления станет зона 2787,24 пункта по индексу. Зонами поддержки могут стать уровни 2730 пунктов и 2711 пунктов", - добавляет она.
Последние торговые дни года пройдут спокойно, активность инвесторов и обороты могут сойти к минимуму, ожидает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Хотя волатильность еще способны вызвать новости геополитики - по сообщениям западных СМИ, в это воскресенье может состояться встреча президентов США и Украины. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на 29 декабря - 2700-2800 пунктов", - добавляет он.
Денежные купюры и монеты России - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Реальные зарплаты в России в октябре ускорили рост
19:10
 
РынокАкцииТоргиСШАУКРАИНААлексей МоисеевМосбиржаРТС"БКС Мир инвестиций"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала