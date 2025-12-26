https://1prime.ru/20251226/ekonomika-865958444.html

Российский рынок акций ощутимо вырос в конце недели

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию пятницы вырос на 1,5%, закрепившись выше 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,50%, до 2754,89 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,49% до 1150,46 пункта, долларовый РТС – на 1,75%, до 1117,04 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 0,43%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 2,83%, РТС - на 4,35%. Разница обусловлена сильным падением курсов валют к рублю. Российский рынок акций нашел поддержку Российский рынок акций в основную сессию пятницы торговался, повышаясь на фоне геополитических надежд, и в итоге закрепился выше уровня 2700 пунктов по главному индексу. "Сообщения о продолжении переговорной активности по решению украинского конфликта приободрили инвесторов. В то же время покупки сдерживались укреплением рубля и снижением цен на нефть", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги ВК (+4,4%), "Позитива" (+3,6%), "Русала" (+3,1%), "Аэрофлота" (+2,9%). Подешевели бумаги ЮГК (-3,3%), видимо, на фоне заявлений замминистра Алексея Моисеева о том, что министерство финансов России решило продать ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) немного позже. Прогнозы Индекс Мосбиржи протестировал уровень сопротивления росту в районе 2755 пунктов, оценивает Кристина Гудым из "Финам". "При наличии позитивного фона следующим уровнем сопротивления станет зона 2787,24 пункта по индексу. Зонами поддержки могут стать уровни 2730 пунктов и 2711 пунктов", - добавляет она. Последние торговые дни года пройдут спокойно, активность инвесторов и обороты могут сойти к минимуму, ожидает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Хотя волатильность еще способны вызвать новости геополитики - по сообщениям западных СМИ, в это воскресенье может состояться встреча президентов США и Украины. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на 29 декабря - 2700-2800 пунктов", - добавляет он.

