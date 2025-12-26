https://1prime.ru/20251226/ekonomika-865958677.html

В России идет работа над созданием исламского банка, заявили в Госдуме

В России идет работа над созданием исламского банка, заявили в Госдуме - 26.12.2025, ПРАЙМ

В России идет работа над созданием исламского банка, заявили в Госдуме

В России идет работа над созданием исламского банка, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T20:18+0300

2025-12-26T20:18+0300

2025-12-26T20:18+0300

банки

финансы

россия

казань

анатолий аксаков

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75804/01/758040130_0:62:601:400_1920x0_80_0_0_4b22fd6127ade5a82d922a3a3bd42940.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В России идет работа над созданием исламского банка, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "В настоящее время идут переговоры о создании исламского банка в России. Это должно дополнительно простимулировать развитие партнерского финансирования в нашей стране", - сказал он на открытии представительского центра AAOIFI в Казани. Потенциал этого рынка оценивается не менее чем в 1 триллион рублей, а показатель, к которому необходимо стремиться - 10 триллионов рублей, отметил Аксаков. "Это может быть реализовано в довольно короткий промежуток времени, если мы активно поработаем", - считает депутат.

https://1prime.ru/20251117/markirovka-864624859.html

казань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, казань, анатолий аксаков, госдума