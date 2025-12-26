Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России идет работа над созданием исламского банка, заявили в Госдуме - 26.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251226/ekonomika-865958677.html
В России идет работа над созданием исламского банка, заявили в Госдуме
В России идет работа над созданием исламского банка, заявили в Госдуме - 26.12.2025, ПРАЙМ
В России идет работа над созданием исламского банка, заявили в Госдуме
В России идет работа над созданием исламского банка, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T20:18+0300
2025-12-26T20:18+0300
банки
финансы
россия
казань
анатолий аксаков
госдума
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В России идет работа над созданием исламского банка, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "В настоящее время идут переговоры о создании исламского банка в России. Это должно дополнительно простимулировать развитие партнерского финансирования в нашей стране", - сказал он на открытии представительского центра AAOIFI в Казани. Потенциал этого рынка оценивается не менее чем в 1 триллион рублей, а показатель, к которому необходимо стремиться - 10 триллионов рублей, отметил Аксаков. "Это может быть реализовано в довольно короткий промежуток времени, если мы активно поработаем", - считает депутат.
казань
банки, финансы, россия, казань, анатолий аксаков, госдума
Банки, Финансы, РОССИЯ, КАЗАНЬ, Анатолий Аксаков, Госдума
20:18 26.12.2025
 
В России идет работа над созданием исламского банка, заявили в Госдуме

Аксаков: в России идет работа над созданием исламского банка

Здание Госдумы
Здание Госдумы
Здание Госдумы. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В России идет работа над созданием исламского банка, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"В настоящее время идут переговоры о создании исламского банка в России. Это должно дополнительно простимулировать развитие партнерского финансирования в нашей стране", - сказал он на открытии представительского центра AAOIFI в Казани.
Потенциал этого рынка оценивается не менее чем в 1 триллион рублей, а показатель, к которому необходимо стремиться - 10 триллионов рублей, отметил Аксаков.
"Это может быть реализовано в довольно короткий промежуток времени, если мы активно поработаем", - считает депутат.
БанкиФинансыРОССИЯКАЗАНЬАнатолий АксаковГосдума
 
 
