https://1prime.ru/20251226/ekonomika-865958677.html
В России идет работа над созданием исламского банка, заявили в Госдуме
В России идет работа над созданием исламского банка, заявили в Госдуме - 26.12.2025, ПРАЙМ
В России идет работа над созданием исламского банка, заявили в Госдуме
В России идет работа над созданием исламского банка, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T20:18+0300
2025-12-26T20:18+0300
2025-12-26T20:18+0300
банки
финансы
россия
казань
анатолий аксаков
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75804/01/758040130_0:62:601:400_1920x0_80_0_0_4b22fd6127ade5a82d922a3a3bd42940.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В России идет работа над созданием исламского банка, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "В настоящее время идут переговоры о создании исламского банка в России. Это должно дополнительно простимулировать развитие партнерского финансирования в нашей стране", - сказал он на открытии представительского центра AAOIFI в Казани. Потенциал этого рынка оценивается не менее чем в 1 триллион рублей, а показатель, к которому необходимо стремиться - 10 триллионов рублей, отметил Аксаков. "Это может быть реализовано в довольно короткий промежуток времени, если мы активно поработаем", - считает депутат.
https://1prime.ru/20251117/markirovka-864624859.html
казань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75804/01/758040130_30:0:563:400_1920x0_80_0_0_2a63aa7c2475527a30b47df304f3860c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, казань, анатолий аксаков, госдума
Банки, Финансы, РОССИЯ, КАЗАНЬ, Анатолий Аксаков, Госдума
В России идет работа над созданием исламского банка, заявили в Госдуме
Аксаков: в России идет работа над созданием исламского банка