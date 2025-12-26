Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Честный знак" заблокировал 138 тысяч бутылок "Алоэ Вера" - 26.12.2025
"Честный знак" заблокировал 138 тысяч бутылок "Алоэ Вера"
"Честный знак" заблокировал 138 тысяч бутылок "Алоэ Вера"
Система маркировки "Честный знак" заблокировала ряд партий напитка "Алоэ Вера", 138 тысяч бутылок, после сообщений о выявлении в нем ацетона, купить их будет... | 26.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Система маркировки "Честный знак" заблокировала ряд партий напитка "Алоэ Вера", 138 тысяч бутылок, после сообщений о выявлении в нем ацетона, купить их будет невозможно, заявили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки). В пятницу Telegram-канал Mash написал, что работники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырех бутылках напитка "Алоэ Вера" ацетон. После этих сообщений "Магнит" заявил, что снимает с продажи напиток и проведет внеплановую проверку. А управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что начало расследование. "Всего в розничной продаже находится 138 тысяч бутылок ("Алоэ Вера" - ред.) по всей стране. Это партии воды, вызвавшие вопросы у контрольных органов. Каждая из этих бутылок заблокирована и не попадет в руки покупателям до полного изучения ситуации", - сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, чьи слова привели в сообщении. В ЦРПТ добавили, что Роспотребнадзор сейчас проводит проверки и лабораторные исследования изъятой продукции.
20:35 26.12.2025
 
"Честный знак" заблокировал 138 тысяч бутылок "Алоэ Вера"

Продажу ряда партий "Алоэ Вера" заблокировали после сообщений об ацетоне в напитке

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Система маркировки "Честный знак" заблокировала ряд партий напитка "Алоэ Вера", 138 тысяч бутылок, после сообщений о выявлении в нем ацетона, купить их будет невозможно, заявили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки).
В пятницу Telegram-канал Mash написал, что работники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырех бутылках напитка "Алоэ Вера" ацетон. После этих сообщений "Магнит" заявил, что снимает с продажи напиток и проведет внеплановую проверку. А управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что начало расследование.
"Всего в розничной продаже находится 138 тысяч бутылок ("Алоэ Вера" - ред.) по всей стране. Это партии воды, вызвавшие вопросы у контрольных органов. Каждая из этих бутылок заблокирована и не попадет в руки покупателям до полного изучения ситуации", - сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, чьи слова привели в сообщении.
В ЦРПТ добавили, что Роспотребнадзор сейчас проводит проверки и лабораторные исследования изъятой продукции.
