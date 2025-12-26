https://1prime.ru/20251226/ekonomika-865959400.html

"Честный знак" заблокировал 138 тысяч бутылок "Алоэ Вера"

2025-12-26T20:35+0300

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Система маркировки "Честный знак" заблокировала ряд партий напитка "Алоэ Вера", 138 тысяч бутылок, после сообщений о выявлении в нем ацетона, купить их будет невозможно, заявили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки). В пятницу Telegram-канал Mash написал, что работники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырех бутылках напитка "Алоэ Вера" ацетон. После этих сообщений "Магнит" заявил, что снимает с продажи напиток и проведет внеплановую проверку. А управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что начало расследование. "Всего в розничной продаже находится 138 тысяч бутылок ("Алоэ Вера" - ред.) по всей стране. Это партии воды, вызвавшие вопросы у контрольных органов. Каждая из этих бутылок заблокирована и не попадет в руки покупателям до полного изучения ситуации", - сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, чьи слова привели в сообщении. В ЦРПТ добавили, что Роспотребнадзор сейчас проводит проверки и лабораторные исследования изъятой продукции.

