В Петербурге рассказали о коммунальных платежах в 2026 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Комитет по тарифам Санкт-Петербурга рассказал, насколько с 1 января 2026 года вырастут коммунальные платежи для жильцов квартиры площадью 60 квадратных метров, где живут три человека. Как отмечает ведомство, особенностью тарифного регулирования в 2026 году является необходимость учета роста с 1 января 2026 года ставки НДС до 22% и изменение тарифов за коммунальные услуги с 1 октября 2026 года. При этом часть тарифной нагрузки традиционно возьмет на себя бюджет Санкт-Петербурга. "Так, для жилого помещения (площадью – ред.) 60 квадратных метров прирост среднемесячного платежа за коммунальные услуги с учетом проживания 3-х человек составит... с 1 января 2026 года на 150,77 рублей выше соответствующего платежа за декабрь 2025 года", – говорится в сообщении. С 1 октября 2026 года соответствующий платеж превысит аналогичный платеж на январь 2026 года на 1,335 тысячи рублей. Таким образом, за весь следующий год стоимость коммунальных услуг для троих жильцов шестидесятиметровой квартиры увеличится приблизительно на 1,5 тысячи рублей.

