Страны, погрязшие в долгах, потеряли суверенитет, заявил Такер Карлсон - 26.12.2025
Страны, погрязшие в долгах, потеряли суверенитет, заявил Такер Карлсон
Страны, погрязшие в долгах, потеряли суверенитет, заявил Такер Карлсон - 26.12.2025, ПРАЙМ
Страны, погрязшие в долгах, потеряли суверенитет, заявил Такер Карлсон
Страны, погрязшие в долгах, потеряли свой суверенитет, так как государственный долг уменьшает их способность принимать самостоятельные решения, считает... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T22:46+0300
2025-12-26T22:46+0300
мировая экономика
такер карлсон
кристалина георгиева
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/72/843027263_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8a278a5739e38ed630241c67f9c76a3e.jpg
мировая экономика, такер карлсон, кристалина георгиева, мвф
Мировая экономика, Такер Карлсон, Кристалина Георгиева, МВФ
22:46 26.12.2025
 
Страны, погрязшие в долгах, потеряли суверенитет, заявил Такер Карлсон

Такер Карлсон: погрязшие в долгах страны потеряли свой суверенитет

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкТакер Карлсон
Такер Карлсон - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Такер Карлсон. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 26 дек - ПРАЙМ. Страны, погрязшие в долгах, потеряли свой суверенитет, так как государственный долг уменьшает их способность принимать самостоятельные решения, считает консервативный американский журналист Такер Карлсон.
В интервью журналисту, опубликованном в пятницу, американский инвестор Коулман Черч заявил, что любое государство в мире имеет госдолг, но некоторые занимают больше средств, чем необходимо.
"Долг уменьшает ваш суверенитет, вашу способность принимать независимые решения... Таким образом, если все страны погрязли в долгах, то нет полностью суверенных стран", - ответил на это заявление Карлсон.
Более того, говоря о развивающихся экономиках, американский журналист назвал государственный долг "проблемой демократии", которую невозможно решить.
"Получается, это действительно проблема демократии. Эти страны тратят слишком много денег, потому что они являются демократиями и пытаются удовлетворить требования своих избирателей, а потом это невозможно исправить, потому что они являются демократиями и пытаются удовлетворить требования своих избирателей", - добавил Карлсон.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 8 октября объявила, что уровень мирового госдолга превысит отметку в 100% от объема глобальной экономики к 2029 году, при этом существует вероятность, при которой значение данного показателя достигнет уровня 123% от мирового ВВП.
Мировая экономикаТакер КарлсонКристалина ГеоргиеваМВФ
 
 
