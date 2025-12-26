https://1prime.ru/20251226/ekonomika-865964487.html

Страны, погрязшие в долгах, потеряли суверенитет, заявил Такер Карлсон

ВАШИНГТОН, 26 дек - ПРАЙМ. Страны, погрязшие в долгах, потеряли свой суверенитет, так как государственный долг уменьшает их способность принимать самостоятельные решения, считает консервативный американский журналист Такер Карлсон. В интервью журналисту, опубликованном в пятницу, американский инвестор Коулман Черч заявил, что любое государство в мире имеет госдолг, но некоторые занимают больше средств, чем необходимо. "Долг уменьшает ваш суверенитет, вашу способность принимать независимые решения... Таким образом, если все страны погрязли в долгах, то нет полностью суверенных стран", - ответил на это заявление Карлсон. Более того, говоря о развивающихся экономиках, американский журналист назвал государственный долг "проблемой демократии", которую невозможно решить. "Получается, это действительно проблема демократии. Эти страны тратят слишком много денег, потому что они являются демократиями и пытаются удовлетворить требования своих избирателей, а потом это невозможно исправить, потому что они являются демократиями и пытаются удовлетворить требования своих избирателей", - добавил Карлсон. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 8 октября объявила, что уровень мирового госдолга превысит отметку в 100% от объема глобальной экономики к 2029 году, при этом существует вероятность, при которой значение данного показателя достигнет уровня 123% от мирового ВВП.

