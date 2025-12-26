https://1prime.ru/20251226/ekspert-865927134.html

Эксперт рассказал о росте производства беспилотников в России

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. России в этом году удалось резко увеличить производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за счет перехода в серийное производство крупными производителями ранее выпускаемых пробными партиями дронов, а также за счет массового привлечения к их производству мелких предприятий, заявил РИА Новости ведущий в России эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стала лидером в сфере беспилотных летательных аппаратов: уже превосходит в этом компоненте Украину практически на всех участках фронта. "Россия за последний год резко увеличила производство беспилотных летательных аппаратов и активизировала их применение на фронте. Произошедшие изменения можно объяснить серийностью их производства и массовостью привлекаемых предприятий", - сказал Федутинов. В первую очередь рост, по его словам, зафиксирован в барражирующих боеприпасах большой размерности семейства "Герань". "По интенсивности ударов видно, что российские военные могут задействовать до нескольких сотен таких БПЛА в сутки. Причем до десятка аппаратов может быть направлено на отдельную цель, чтобы добиться ее гарантированного уничтожения или выведения из строя. Все это свидетельствует о том, что производственные мощности компаний, ответственных за создание этих аппаратов, вышли на высокие темпы производства, исчисляемые десятками тысяч изделий в год", - сказал эксперт. Кроме того, сохраняются высокие темпы производства барражирующих боеприпасов легкого класса. В первую очередь это касается систем линейки "Ланцет", разработанных и производимых компанией ZALA Aero. Высокое распространение получили и FPV-дроны. "Первоначально они чаще всего создавались силами небольших коллективов, относящихся к так называемому "гаражному ОПК". Именно в этой среде нередко возникали интересные идеи, воплощение которых в жизнь позволило не просто повысить эффективность действий сухопутных войск, но и в целом значительно изменить характер боевых действий на земле. Сейчас к этим работам подключились крупные промышленные компании и государственные институты, что позволило масштабировать удачные решения", - сказал Федутинов. Он отметил, что похожая ситуация наблюдается и среди разведывательных БПЛА в их наиболее востребованном малом классе аппаратов. "Здесь помимо беспилотников компании ZALA, которые зачастую применяются в комплексе с ударными "Ланцетами", присутствуют ещё несколько систем, две из которых, пожалуй, имеют наибольшее распространение. Это Supercam S350 от Группы компаний "Беспилотные системы", производимый на входящем в состав концерна "Калашников" Ижевском авиационном заводе (ИАЗ)", - заключил эксперт.

