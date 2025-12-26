Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал отношение россиянок к подаркам на Новый год от партнеров - 26.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251226/eksperty-865928590.html
Опрос показал отношение россиянок к подаркам на Новый год от партнеров
Опрос показал отношение россиянок к подаркам на Новый год от партнеров - 26.12.2025, ПРАЙМ
Опрос показал отношение россиянок к подаркам на Новый год от партнеров
Каждая вторая россиянка считает, что ее партнер не сможет угадать с подарком на Новый год, основная причина такого недоверия - печальный опыт в прошлом,... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T05:18+0300
2025-12-26T05:29+0300
общество
экономика
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865928590.jpg?1766716142
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Каждая вторая россиянка считает, что ее партнер не сможет угадать с подарком на Новый год, основная причина такого недоверия - печальный опыт в прошлом, выяснили для РИА Новости эксперты ювелирной сети "585 Золотой". "На вопрос о том, получится ли у партнера угадать с подарком, 55% женщин ответили отрицательно. Главной причиной недоверия становится печальный прошлый опыт", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 3 тысячи россиянок, находящихся в отношениях. Среди главных причин недоверия большинство женщин выделяют неспособность мужчин, даже с четкими инструкциями, купить то, что нужно. Также каждая вторая женщина считает, что мужчины уверенны в том, что они лучше знают, что нужно партнерше, и что они не понимают намеков. Каждая третья опасается, что партнер сэкономит и купит дешевый аналог, а каждая четвертая отмечает привычку просто дарить деньги. По данным экспертов, чаще всего россиянки мечтают получить на Новый год путешествие или новую электронику - примерно каждая вторая. Сертификат в магазин одежды или украшений хотела бы получить каждая третья женщина и почти столько же хотят деньги. Также женщины хотели бы получить в подарок сертификат на массаж или ювелирное украшение. Помимо этого, 5% россиянок мечтают о шубе в подарок. Этот запрос особенно характерен для старших поколений. В компании добавили, что женщины пытаются контролировать подарки от своих партнеров. Порядка 45% сами отправляют ссылки на товары, а потом изображают удивление от подарка, 40% ходят за подарками вместе, 28% подсылают на помощь мужчине подругу или сестру, а 15% признались, что делают подробную презентацию своих желаний.
общество , мировая экономика
Общество , Экономика, Мировая экономика
05:18 26.12.2025 (обновлено: 05:29 26.12.2025)
 
Опрос показал отношение россиянок к подаркам на Новый год от партнеров

"585 Золотой": каждая вторая россиянка считает, что партнер не сможет угадать с подарком

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Каждая вторая россиянка считает, что ее партнер не сможет угадать с подарком на Новый год, основная причина такого недоверия - печальный опыт в прошлом, выяснили для РИА Новости эксперты ювелирной сети "585 Золотой".
"На вопрос о том, получится ли у партнера угадать с подарком, 55% женщин ответили отрицательно. Главной причиной недоверия становится печальный прошлый опыт", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 3 тысячи россиянок, находящихся в отношениях.
Среди главных причин недоверия большинство женщин выделяют неспособность мужчин, даже с четкими инструкциями, купить то, что нужно. Также каждая вторая женщина считает, что мужчины уверенны в том, что они лучше знают, что нужно партнерше, и что они не понимают намеков. Каждая третья опасается, что партнер сэкономит и купит дешевый аналог, а каждая четвертая отмечает привычку просто дарить деньги.
По данным экспертов, чаще всего россиянки мечтают получить на Новый год путешествие или новую электронику - примерно каждая вторая. Сертификат в магазин одежды или украшений хотела бы получить каждая третья женщина и почти столько же хотят деньги. Также женщины хотели бы получить в подарок сертификат на массаж или ювелирное украшение. Помимо этого, 5% россиянок мечтают о шубе в подарок. Этот запрос особенно характерен для старших поколений.
В компании добавили, что женщины пытаются контролировать подарки от своих партнеров. Порядка 45% сами отправляют ссылки на товары, а потом изображают удивление от подарка, 40% ходят за подарками вместе, 28% подсылают на помощь мужчине подругу или сестру, а 15% признались, что делают подробную презентацию своих желаний.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономика
 
 
