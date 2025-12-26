https://1prime.ru/20251226/es-865963958.html

Немецкий экономист заявил о риске длительной стагнации в Германии

Немецкий экономист заявил о риске длительной стагнации в Германии - 26.12.2025, ПРАЙМ

Немецкий экономист заявил о риске длительной стагнации в Германии

Германия рискует погрузиться в продолжительную стагнацию из-за ошибок нынешнего канцлера ФРГ Фридриха Мерца в экономической политике, заявил руководитель... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T22:39+0300

2025-12-26T22:39+0300

2025-12-26T22:39+0300

мировая экономика

германия

европа

фридрих мерц

ifo

https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_ba55da95e1952c94c354f5c376d34cc7.jpg

БЕРЛИН, 26 дек - ПРАЙМ. Германия рискует погрузиться в продолжительную стагнацию из-за ошибок нынешнего канцлера ФРГ Фридриха Мерца в экономической политике, заявил руководитель мюнхенского института Ifo Клеменс Фуэст. "В конце концов, Германия может вступить в фазу длительной стагнации. Нет никаких гарантий возвращения к росту", - сказал Фуэст в интервью газете Süddeutsche Zeitung. Критикуя экономическую политику правительства ФРГ во главе с Мерцем, Фуэст в частности высказал мнение, что она "не решает проблемы частного сектора, а, скорее, усугубляет их". "В среднесрочной перспективе, вероятно, (в Германии - ред.) будут повышены налоги и сборы, потому что иначе, например, будет невозможно финансировать повышение пенсий. Это приведет к еще большему сокращению инвестиций и усилению оттока капитала из Германии", - предположил руководитель Ifo. Фуэст признался, что пессимистично настроен в отношении нынешнего германского правительства и конкретно канцлера Мерца. "Засыпать все (проблемы - ред.) деньгами — для этого не нужно много мужества. К сожалению, все, что сложно, откладывается на потом. В долгосрочной перспективе это не приведет ни к чему хорошему. Когда погода хорошая и море спокойное, капитан не так важен. Решающим фактором становится то, что происходит, когда корабль попадает в неспокойные воды. Нынешнего капитана зовут Фридрих Мерц, и море довольно бурное... А канцлер до сих пор уклоняется от серьезных вызовов в экономической политике", - заявил Фуэст. При этом он не считает правильным объяснять экономические проблемы Германии геополитикой. "Несмотря на все (геополитические - ред.) напряженности, мировая экономика развивается не хуже, чем обычно. В целом, она демонстрирует нормальные темпы роста – только Германия не участвует в этом процессе. Это показывает, что у нас есть свои очень специфические проблемы", - указал Фуэст. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

https://1prime.ru/20251216/siyyarto-865610779.html

германия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, европа, фридрих мерц, ifo