СМИ рассказали о провокационном шаге Эстонии в отношении территории России - 26.12.2025
СМИ рассказали о провокационном шаге Эстонии в отношении территории России
СМИ рассказали о провокационном шаге Эстонии в отношении территории России - 26.12.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о провокационном шаге Эстонии в отношении территории России
В документах эстонцев — уроженцев Печорского района Псковской области теперь указывают место рождения "Эстония" вместо "России", пишет Адам Бернар для издания... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T17:13+0300
2025-12-26T17:13+0300
россия
псковская область
сергей лавров
мид
москва
эстония
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. В документах эстонцев — уроженцев Печорского района Псковской области теперь указывают место рождения "Эстония" вместо "России", пишет Адам Бернар для издания AgoraVox."В начале ноября Таллин тихонько изменил административные процедуры применительно к указанию места рождения в паспортах и удостоверениях личности. Отныне для выходцев из Печорского района (Псковской области — прим. ред.) России в качестве места рождения вместо "Российская Федерация" будут указывать "Эстония", — сообщается в материале.Автор отмечает, что это рассматривается как новый этап территориальных претензий, которые восходят к Тартускому мирному договору 1920 года. Согласно этому договору, к Эстонской Республике отошла часть территории бывшей Псковской губернии, которая сейчас входит в Печорский район Псковской области, а также области на правом берегу реки Нарва, ныне в составе Ленинградской области. В 1944 году эти земли были возвращены в состав РСФСР.В статье акцентируется внимание на том, что предпринимаемые шаги властей Таллина не дадут ощутимой пользы."Практические последствия уже заметны. Новые паспорта могут создать проблемы при пересечении российской границы: Москва может объявить их недействительными, отказать в выдаче визы или внести ответственных за принятие решения чиновников в "стоп-списки" лиц, которым запрещен въезд на территорию России за посягательство на ее территориальную целостность", — отмечено в публикации.Между Эстонией и Россией отсутствует юридически оформленная государственная граница. Изначально пограничное соглашение было подписано в 2005 году. Однако в процессе ратификации Таллин в одностороннем порядке добавил в закон преамбулу с упоминанием аннулированного Тартуского договора. Москва восприняла это как потенциальную угрозу территориальных претензий в будущем и отозвала свою подпись под документом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и тогдашний глава МИД Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве обновлённые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. Эти документы включают пункты, гарантирующие отсутствие взаимных территориальных претензий, а сами договоры касаются исключительно установления границ. Оба государства до сих пор не ратифицировали данные документы через свои парламенты.
псковская область
москва
эстония
россия, псковская область, сергей лавров, мид, москва, эстония
РОССИЯ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Сергей Лавров, МИД, МОСКВА, ЭСТОНИЯ
17:13 26.12.2025
 
СМИ рассказали о провокационном шаге Эстонии в отношении территории России

AgoraVox: в паспортах определенной части эстонцев убрали РФ как место рождения

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
Флаг Эстонии. Архивное фото
© Unsplash/Stanislav Rabunski
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. В документах эстонцев — уроженцев Печорского района Псковской области теперь указывают место рождения "Эстония" вместо "России", пишет Адам Бернар для издания AgoraVox.
"В начале ноября Таллин тихонько изменил административные процедуры применительно к указанию места рождения в паспортах и удостоверениях личности. Отныне для выходцев из Печорского района (Псковской области — прим. ред.) России в качестве места рождения вместо "Российская Федерация" будут указывать "Эстония", — сообщается в материале.
Автор отмечает, что это рассматривается как новый этап территориальных претензий, которые восходят к Тартускому мирному договору 1920 года. Согласно этому договору, к Эстонской Республике отошла часть территории бывшей Псковской губернии, которая сейчас входит в Печорский район Псковской области, а также области на правом берегу реки Нарва, ныне в составе Ленинградской области. В 1944 году эти земли были возвращены в состав РСФСР.
В статье акцентируется внимание на том, что предпринимаемые шаги властей Таллина не дадут ощутимой пользы.
"Практические последствия уже заметны. Новые паспорта могут создать проблемы при пересечении российской границы: Москва может объявить их недействительными, отказать в выдаче визы или внести ответственных за принятие решения чиновников в "стоп-списки" лиц, которым запрещен въезд на территорию России за посягательство на ее территориальную целостность", — отмечено в публикации.
Между Эстонией и Россией отсутствует юридически оформленная государственная граница. Изначально пограничное соглашение было подписано в 2005 году. Однако в процессе ратификации Таллин в одностороннем порядке добавил в закон преамбулу с упоминанием аннулированного Тартуского договора. Москва восприняла это как потенциальную угрозу территориальных претензий в будущем и отозвала свою подпись под документом.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и тогдашний глава МИД Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве обновлённые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. Эти документы включают пункты, гарантирующие отсутствие взаимных территориальных претензий, а сами договоры касаются исключительно установления границ.
Оба государства до сих пор не ратифицировали данные документы через свои парламенты.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РОССИЯПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬСергей ЛавровМИДМОСКВАЭСТОНИЯ
 
 
