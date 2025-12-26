СМИ рассказали о провокационном шаге Эстонии в отношении территории России
AgoraVox: в паспортах определенной части эстонцев убрали РФ как место рождения
© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии. Архивное фото
© Unsplash/Stanislav Rabunski
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. В документах эстонцев — уроженцев Печорского района Псковской области теперь указывают место рождения "Эстония" вместо "России", пишет Адам Бернар для издания AgoraVox.
"В начале ноября Таллин тихонько изменил административные процедуры применительно к указанию места рождения в паспортах и удостоверениях личности. Отныне для выходцев из Печорского района (Псковской области — прим. ред.) России в качестве места рождения вместо "Российская Федерация" будут указывать "Эстония", — сообщается в материале.
Автор отмечает, что это рассматривается как новый этап территориальных претензий, которые восходят к Тартускому мирному договору 1920 года. Согласно этому договору, к Эстонской Республике отошла часть территории бывшей Псковской губернии, которая сейчас входит в Печорский район Псковской области, а также области на правом берегу реки Нарва, ныне в составе Ленинградской области. В 1944 году эти земли были возвращены в состав РСФСР.
В статье акцентируется внимание на том, что предпринимаемые шаги властей Таллина не дадут ощутимой пользы.
"Практические последствия уже заметны. Новые паспорта могут создать проблемы при пересечении российской границы: Москва может объявить их недействительными, отказать в выдаче визы или внести ответственных за принятие решения чиновников в "стоп-списки" лиц, которым запрещен въезд на территорию России за посягательство на ее территориальную целостность", — отмечено в публикации.
Между Эстонией и Россией отсутствует юридически оформленная государственная граница. Изначально пограничное соглашение было подписано в 2005 году. Однако в процессе ратификации Таллин в одностороннем порядке добавил в закон преамбулу с упоминанием аннулированного Тартуского договора. Москва восприняла это как потенциальную угрозу территориальных претензий в будущем и отозвала свою подпись под документом.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и тогдашний глава МИД Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве обновлённые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. Эти документы включают пункты, гарантирующие отсутствие взаимных территориальных претензий, а сами договоры касаются исключительно установления границ.
Оба государства до сих пор не ратифицировали данные документы через свои парламенты.
